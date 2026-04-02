Selbstbalancierender Elektroroller: Omoway Omo X geht in Serie

Im Juni 2025 präsentierte Omoway seinen Omo X Prototyp in Indonesien, im März 2026 folgte die offizielle Präsentation des Serienmodells. Omoway bezeichnet den Omo X dabei als weltweit erstes in Serie gefertigtes selbstbalancierendes Elektro-Motorrad. Das Werk befindet sich auf einem 7.000 Quadratmeter großen Gelände in Karawaci, Tangerang.

Der futuristisch gestaltete Elektroroller erinnert uns – bei aller Progressivität – auch an etwas Bekanntes: Den Honda Helix, ein kultiger Roller aus den 1990ern, der die Kategorie der Großroller begründete.

Anmerkung zum Video oben Die Redaktion vermutet, dass das Video des Herstellers, auf dem der Omo X autonom auf eine Wippe fährt, KI-generiert ist. Gleichwohl demonstrierte Omoway bereits im Juni 2025 vor Live-Publikum die Fähigkeit, autonom zu fahren. Elektroroller fährt und parkt autonom Bereits im Rahmen der Präsentation 2025 in Jakarta fuhr der Omo X selbstständig auf die Bühne, also ohne Fahrer. Zudem kann der Elektroroller genauso autonom rückwärtsfahren, seinen Hauptständer automatisch ein – und ausfahren sowie sich selbst aufbocken.

Und der Omoway Omo X soll sich so konfigurieren lassen, dass er autonom zur Ladestation fährt oder auf Zuruf vor dem Haus erscheint.

Kern der Technik ist laut Omoway ein Zusammenspiel aus Sensorik, Software und Hardware, das aus dem Elektroroller sinngemäß einen "zweirädrigen Roboter" machen soll. Eine große Rolle spielen dabei die visuelle Umfeldwahrnehmung (vision-based perception), das Hochgeschwindigkeitsrechnen (High-Permormance-Computing HPC) sowie eine physische Stabilisierungstechnologie, die das Fahrzeug auch ohne Abstützung durch den Fahrer aufrecht halten kann.

Control Moment Gyroscope (CMG) Als entscheidende Hardware-Komponente für das Selbstbalancieren nennt Omoway einen Control Moment Gyroscope (CMG) – ein Stabilisierungselement, das unter anderem aus der Luft- und Raumfahrt (z. B. Satelliten) bekannt ist. Durch schnelles Verändern des Drehimpulses soll der Kreisel den Elektroroller aktiv stabilisieren, und zwar auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten oder im Stand. Omoway verspricht dadurch Vorteile insbesondere für Einsteiger oder kleinere Fahrer, für die das Handling eines schweren Zweirads (vor allem bei Schrittgeschwindigkeit) eine große Hürde ist.

Assistenzsysteme Sämtliche Assistenzsysteme, die wir so bisher vorwiegend aus modernen Autos kennen, hat der Elektroroller scheinbar ebenfalls an Bord:

Kameras nach vorn und hinten

Rundumsicht-Kamera

Kollisionwarner

Abstandstempomat

Notbremsassistent mit Ausweichoption

Totwinkelwarner

Schlupf-/Rutschvermeidung auf nasser Fahrbahn

kommuniziert mit anderen Fahrzeugen

Automatische Stabilisierung (Wenn er etwa über ein Hindernis fährt und droht zu kippen, melden die Sensoren das und initiieren die Stabilisierung)

Modulbauweise Der Omoway Omo X lässt sich modular konfigurieren. Beispielsweise können Tür-artige Verkleidungsteile zwischen Beinschild und Sitz eingefügt werden. Dadurch sieht der Elektroroller mehr aus, wie ein Motorrad. Zweck wird aber der Wetterschutz sein, was hauptsächlich für Pfützenfahrten während der Regenzeit sinnvoll sein könnte. Eine weitere Möglichkeit ist, den Omo X um Seitenkoffer und Topcase zu erweitern.

Marktstart, Vorbestellungen und Händlernetz Der Elektroroller wird eines von insgesamt 7 Modellen sein, die der Hersteller mittelfristig plant. Einen weltweiten Rollout plant Omoway allerdings zunächst nicht. Stattdessen soll der Start zuerst in Indonesien erfolgen. Die Möglichkeit zur Vorbestellungen ist für Ende April 2026 geplant, der offizielle Marktstart soll Ende Mai 2026 in Jakarta folgen. Preis und vollständige Spezifikationen gab der Hersteller bislang nicht bekannt. Schätzungsweise könnte der Verkaufspreis für den Omo X bei etwa 60 Millionen Rupiah (ca. 3.500 Euro) liegen.

Über Omoway Omoway ist ein chinesisches Unternehmen, gegründet von einem Mitbegründer des Elektroauto-Herstellers Xiaopeng Motors (Xpeng). Das Entwicklungszentrum von Omoway befindet sich – wie das Forschungszentrum von Xpeng – in Guangzhou, China. Sein Hauptquartier, wie auch das Produktions- und Exportzentrum, hat der Hersteller allerdings in Jakarta, Indonesien, errichtet. "Es wird das erste globale Zentrum für unsere E-Motorräder sein und die Branche in die Ära 3.0 führen", erklärte Gründer Todd He.