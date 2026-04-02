Wahnsinns-Kawa: Teryx 4 mit 250 PS, Allrad und Kompressor

Kein Aprilscherz: In den USA bietet Kawasaki ein neues Modell mit Kompressor, Automatik und Allrad an. Und im Falle der Teryx 4 und Teryx 5 H2 mit zuschaltbarem 4-Rad-Antrieb und bis zu 5 Sitzen, einem sogenannten Side-by-Side. Also einem in den USA sehr beliebten leichten Offroad-Fahrzeug mit hohem Spaßfaktor. Und im Falle der Teryx für bis zu 5 Personen.

250 PS und 200 Nm Die neuen Kawasaki Teryx H2 werden allerdings nicht vom uns bekannten H2-Motor von Kawasaki angetrieben. Zwar wirken die Rahmendaten gleich, doch der H2-Motor der Teryx misst in Bohrung und Hub völlig andere Werte als der Motorradmotor: 73,4 mm x 59 mm zu 76 mm x 55 mm. Entsprechend der langhubigere Motor mit 9.000/min für die Leistung und 8.800/min für die Kraft, weit niedriger als die 11.000/min und 8.500/min des kurzhubigeren Motorradmotors.

Ebenso unterschiedlich: Die Verdichtung des 250-PS-Antriebs liegt mit 7,8:1 weiter unter 11,2:1 der 200-PS-Zweirad-Version. Wer nun immer noch denkt, es sind die gleichen Motoren: In der Teryx erzeugt der Antrieb knapp 200 Nm. Auf 2 Rädern sind es "nur" 137 Nm.

Allrad und Automatik Das Übertragen der Motorkraft in Vortrieb überrascht im neuen Teryx H2 etwas. Per CVT-Getriebe treibt der Motor immer die beiden Hinterräder an, während der Allradantrieb zuschaltbar ist und vorn über ein sperrbares Differenzial verfügt. Wer die Kraft zusätzlich kontrollieren möchte, drosselt den Motor über 3 Fahrmodi von 100 auf 80 oder 60 Prozent der Leistung.

USA-only: 1.000 Kilo ab 38.000 Dollar Kawasaki bietet die 250-PS-starken Teryx-Modelle exklusiv in den USA und baut die Fahrzeuge dort. In insgesamt 4 Versionen sind die Kompressor-Offroader zu haben. Als 4- oder 5-Sitzer, sowie als Ausstattungsvarianten mit Deluxe eS, mit semi-aktiven Fahrwerken von Fox mit Kawasaki-Elektronik. Entsprechend schwanken die fahrfertigen Gewichte mit über 50 Liter Benzin im Tank zwischen 1.000 und 1.150 Kilogramm.

Die Preise starten in den USA ab 37.199 Dollar für den Teryx 4, die Deluxe-Version mit 4 Sitzen kostet ab 43.199 Dollar und da es den Teryx 5 nur als Deluxe ist er das Top-Modell und kostet ab 43.699 Dollar. In Europa bietet Kawasaki die Side-by-Side-Modelle offiziell nicht an, sondern nur die ATV und Mule-Modelle.