Honda X-Ride 2026: Bewerbung, Route und CB 1000 GT

Chance auf eine Alpenwoche mit Rundum-sorglos-Paket sichern jetzt auf www.honda.de/xride. Frist 31. Mai 2026.

Der Honda X-Ride 2026 startet am 17. August in München und führt in sechs geführten Etappen durch die Alpen bis nach Österreich und zurück. Dich erwarten ausgesuchte Passstraßen, viel Kurvenflow und Panorama satt.

Hier geht’s direkt zur Bewerbung www.honda.de/xride.

Der X-Ride 2025 hat gezeigt, was an der Idee so besonders ist: Rund 1.100 Kilometer quer durch Deutschland, von Aachen bis Görlitz – mit viel Kurvenspaß in Eifel, Thüringer Wald und Sächsischer Schweiz. Dazu Sonne, starke Bikes (NT1100 & XL750 Transalp im Wechsel) und eine Gruppe, die vom ersten Funkspruch bis zum letzten Abendbier zusammengewachsen ist. Schon 2024 feierte der X-Ride seine Premiere. Die Route führte von Freiburg nach Stralsund – und vollendete damit das markante "X" quer über die Deutschlandkarte.

Das ist im Paket drin Honda stellt nicht nur die CB 1000 GT kostenlos, sondern organisiert auch den Rest: Hotels, Verpflegung, Sprit sowie die Zugan- und -abreisen nach und von München. Du musst im Grunde nur fahren.

Warum du jetzt klicken solltest Weil die Bewerbung schnell erledigt ist, die Frist fix ist und solche Plätze erfahrungsgemäß begehrt sind.

Jetzt bewerben auf www.honda.de/xride.