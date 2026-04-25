690 PS, 6 Räder 2 Motoren: Neue BMW M-Sondermodelle

Südafrika bekommt, was kein anderer Markt der Welt sieht: Zehn Fahrzeuge, fünf davon auf zwei Rädern, fünf auf vier Rädern, alle in Schwarz mit roten Akzenten.

Farbe egal, Hauptsache Schwarz

Die limitierten RR Editions des BMW M2 Coupe und der BMW M 1000 RR oder S 1000 RR tragen Schwarz mit roten Akzenten, mit dem M-Logo dort, wo es hingehört – nämlich überall. Wobei: Im Falle der beiden Bikes ist das je verbaute M-Paket deutlich dezenter beklebt als üblich. Und trifft damit den edlen Ansatz genauer.

BMW S 1000 RR und M 1000 RR als M2-Edition Die BMW S 1000 RR M2 Edition und die BMW M 1000 RR M2 Edition unterscheiden sich wie bekannt durch die Leistung der Motoren: 210 PS bei der S und 218 bei der M.

Die S 1000 RR, ohnehin das meistverkaufte Sportmotorrad des Landes, bekommt rote Akzente auf der Frontverkleidung und dem Sitz, ein M-Logo auf der Sitzbank und eine Akrapovic-Abgasanlage.

Die M 1000 RR, das Flaggschiff der Marke, geht noch einen Schritt weiter: Carbon-Räder, rote Winglets an der Front und ein neues RR-Logo auf den Winglets.

Technisch bleiben beide Motorräder unverändert – was nicht heißt, dass sie langweilig sind. Zu unterscheiden sind auf den ersten Blick beide Modelle durch die unterschiedlichen Bremssättel: Bei der S 1000 RR sind die Monoblock-Sättel von Nissin schwarz eloxiert – durch den schwarzen Basislack, bei der M 1000 RR sind sie wie gehabt blau.

BMW M2 Coupe RR Edition

Bekamen die beiden Bikes das Anhängsel M2-Edition, hängt BMW beim M2 Coupe das "RR" der beiden Motorräder an. Technisch zwar weiterhin ein M2 Coupe, aber eben in der RR-Edition. Entsprechend dominiert außen viel Schwarz mit roten Akzenten die bekannten 480 PS des Reihensechsers mit Bi-Turbo. Wobei: In Südafrika ist das M2 Coupe noch gar nicht verfügbar.

Im Detail:

Schwarz lackiert, mit roten Federn an der M Performance-Fahrwerk, 20-Zoll-Rädern vorn und 21-Zoll-Rädern hinten. Frontspoiler, Heckflügel und die Akrapovic-Abgasanlage – sind, wie bei den Bikes, mit roten Highlights designt.

Innen sitzt man auf Leder mit roten Nähten, das Lenkrad hat einen roten Marker auf 12 Uhr, und zwei M-Tasten warten darauf, individuelle Fahrprofile abzurufen.

Nur zehn Exemplare gibt es vom BMW M2 Coupe RR Edition, fünf mit Schaltgetriebe, fünf mit M Steptronic.

Was kosten die neuen Sondermodelle von BMW?

So exklusiv die Modelle, so hoch die bekannten Preise. Die S 1000 RR M2 Edition kostet 406.950 Rand, umgerechnet 20.750 Euro, die M 1000 RR M2 Edition 882.100 Rand, knapp 45.000 Euro. Damit sind die Sondermodelle "nur" um 500 Euro teurer als das vergleichbare Serienmodell.

Das M2 Coupe RR-Edition hat noch keinen Preis, kostet in Deutschland ab 77.500 Euro. Wer beides kauft und die M 1000 RR M2 wählt, erhält zusammen 6 Räder, 10 Zylinder, 2 Turbo und 690 PS.