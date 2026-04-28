Lasten-E-Motorrad: Life Utility Vehicle LUV 1 – praktikables Bike aus Belgien

Auf der Milano Design Week 2026 (20. bis 26. April 2026) stellte das belgische Start-up Any sein erstes Modell LUV 1 vor. Der Hersteller ordnet das Fahrzeug als "Life Utility Vehicle" (LUV) ein und beschreibt damit ein Konzept, das zwischen etablierten Klassen wie Roller, Motorrad und Cargo-Fahrzeug angesiedelt sein soll. Zielgruppe sind Nutzerinnen und Nutzer, die ein zweirädriges Fahrzeug für den Alltag suchen, bei dem neben der Mobilität auch der Transportnutzen im Vordergrund steht.

Fokus beim LUV 1 auf Stauraum und Alltagstransport Zentrales Merkmal des LUV 1 ist ein integriertes, abschließbares Staufach ("Cargo Bay") mit 120 Liter Ladevolumen. Any betont damit den Nutzwert im urbanen Alltag, etwa für Einkäufe, Gepäck oder Ausrüstung, und rückt das Fahrzeug konzeptionell näher an Transportlösungen heran.

Ein modularer Aluminium-Druckguss-Rahmen erlaubt Anpassungen je nach Bedarf. Any betont, dass das LUV 1 nicht in bestehende Kategorien passt, sondern eine "neue Fahrzeugidee" darstellt. Wir nennen es einfach mal E-Lasten-Motorrad.

11 kW Spitzenleistung und 100 km/h – für A1 und Autoführerschein Das E-Lasten-Motorrad LUV 1 wird vollständig elektrisch angetrieben. Der Motor sitzt als Radnabenmotor im Hinterrad und ist luftgekühlt: 11 kW sind es in der Spitze, 7 kW Dauerleistung. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Any mit 100 km/h an. Damit fällt das LUV 1 in die 125er-Klasse und darf mit dem A1-Führerschein oder dem um die Schlüsselzahl B196 erweiterten Autoführerschein pilotiert werden. Außerdem soll das Modell laut Hersteller einsteigerfreundlich sein.

Für den Stadtverkehr relevant ist die angegebene Beschleunigung: 0 bis 50 km/h in 4,1 Sekunden. Wobei spätestens hier klar werden dürfte, dass Any beim LUV 1 keinen großen Wert auf sportliche Beschleunigungswerte legt.

Wechselakku, Reichweite und Ladezeiten Beim Energiespeicher setzt Any auf zwei wechselbare Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 6,5 kWh. Die Systemspannung wird mit 72 Volt angegeben. Für die Reichweite nennt Any eine "City range" von 100 bis 140 Kilometern, abhängig von Geschwindigkeit, Stop-and-go-Anteil, Beladung, Umgebungstemperatur und gewähltem Fahrmodus.

Geladen wird laut Datenblatt mit einem Off-Board-Ladegerät. Die Ladezeit beziffert Any mit 2,5 bis 4 Stunden an 220 Volt. Das Wechselakku-Prinzip sorgt für Flexibilität, vor allem wenn Laden am Stellplatz nicht möglich ist oder das Fahrzeug kurzfristig weiter genutzt werden soll.

Bremsen, ABS und Rangierfunktionen Als Bremsanlage nennt Any jeweils eine Scheibenbremse vorn und hinten. Beim ABS ist ein Mono-Channel-System angegeben. Eine Traktionskontrolle führt Any als optionales Ausstattungsmerkmal auf.

LUV 1 mit Rückfahrfunktion Für die Nutzung im Alltag und beim Rangieren nennt Any außerdem einen Rückwärtsmodus. Gerade bei einem Fahrzeug, das explizit Transportnutzen und Stauraum betont, kann eine Rückwärtsfunktion beim Manövrieren auf engem Raum oder bei Beladung eine praktische Rolle spielen.

Ergonomie: Zweisitzer, 786 mm Sitzhöhe, 160 kg Das LUV 1 ist als Zweisitzer mit aufrechter Sitzposition konzipiert, die Sitzhöhe liegt bei zugänglichen 786 Millimetern. Als fahrfertiges Gewicht ("curb weight") werden 160 Kilogramm genannt.

Ausstattung: Fahrmodi, Display, LED, Keyless und App

Zur Ausstattung gehören ein digitales LC-Display sowie Full-LED-Beleuchtung. Any nennt zudem Keyless Start, einen USB-Ladeanschluss und eine App-Anbindung ("Mobile App"). Als Fahrmodi werden Eco, Normal, Curb Assist und Reverse angegeben.

Preis für Any LUV 1 Als Preisrahmen nennt Any einen geschätzten Bereich von 7.000 bis 10.000 Euro, je nach Markt und Modifikationen variiert die Höhe.

Technische Daten (Herstellerangaben) Modell: Any LUV 1, vollelektrisch, Zweisitzer

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Reichweite (City): 100–140 km

Leistung (Peak): 11 kW

Leistung (Dauerleistung): 7 kW

Beschleunigung 0–50 km/h: 4,1 s

Batterie: 2× wechselbare Li-Ion (gesamt 6,5 kWh)

Spannung: 72 V

Ladezeit: 2,5–4 h (220 V)

Ladegerät: Off-board charger

Antrieb: vollelektrisch

Motorposition: Hinterradnabe

Kühlung: luftgekühlt

Sitzhöhe: 786 mm

Gewicht (curb weight): 160 kg

Rahmen: Aluminium-Druckguss, modular

Bremsen: je 1 Scheibe vorn und hinten (Single disc)

ABS: Mono-Kanal

Traktionskontrolle: optional

Display: Digital LCD

Fahrmodi: Eco / Normal / Curb Assist / Reverse

Connectivity: Mobile App

Beleuchtung: Full LED

Keyless Start: ja

USB-Ladeanschluss: ja

Stauraum ("Cargo Bay"): 120 L, multifunktional, abschließbar

Rückwärtsmodus: verfügbar

Führerscheinklasse: A1 + B196

Preis: ca. 7.000–10.000 Euro