Nero Carbonio – noch schöner als Schwarz: MV Agusta Brutale 800 in neuem "Premium-Lack"

Stark vereinfacht und auf Deutsch könnte man formulieren: "Die MV Agusta Brutale 800 gibt es 2026 nicht nur in Rot-Schwarz, sondern ab sofort auch in Schwarz-Rot". Doch damit würde man der edlen Materie aus Varese nicht ganz gerecht.

Neu für 2026: MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio – so heißt die Neuerscheinung zum Frühling 2026 offiziell, und so klingt das gleich viel schöner. Wobei Carbonio in diesem Fall nicht Kohlefaserlaminat bedeutet, sondern lediglich Kohlenschwarz. MV Agusta beschreibt den "Premium-Lack" als "exklusive metallische Oberfläche mit zusätzlicher Klarlackschicht".

Schön edel: Schwarz mit roten Akzenten Als feurige Kontraste bekommt die MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio einen Gitterrohrrahmen sowie Räder in Rot verpasst. Und bei diesem Rot handelt es sich um "die ikonischste Farbe" der italienischen Marke: Rosso Ago, benannt nach der Rennsport-Legende Giacomo Agostini.

Dreizylinder-Motor mit 113 PS und Einarmschwinge Weitere technische Änderungen bringt die neue MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio keine mit sich. Motorisch bedeutet das also: 3 Zylinder, 798 Kubik und 113 PS bei 11.000/min. Und der Gitterrohrrahmen aus Stahl ist markentypisch mit einer Einarmschwinge aus Aluminium kombiniert. Das einstellbare Federbein liefert Sachs, die ebenfalls einstellbare Upside-down-Telegabel Marzocchi und die Bremsen – natürlich – Brembo.

Technische Daten und Ausstattung 194 Kilogramm nennt MV Agusta als Gesamtgewicht zur aktuellen Brutale 800, egal, in welcher Farbe, allerdings ohne Sprit im Tank (16,5 Liter). Umfangreich und modern ist die Ausstattung ab Werk, unter anderem mit Connectivity samt GPS-Navigation, Quickshifter und Tempomat.

MV Agusta Brutale 800 – Farben und Preise In Deutschland kostet die MV Agusta Brutale 800 in der Farbvariante Nero Carbonio 12.900 Euro. Damit ist sie 300 Euro teurer als die alternative Variante in mattem Rot mit Schwarz. Jeweils inklusive sind 5 Jahre Werksgarantie.