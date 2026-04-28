Gegen die Reichweitenangst: Die erste Chery kommt mit Range-Extender

Zur Auto Show in Peking im April 2026 überraschte der chinesische Automobil-Hersteller Chery mit seinem ersten Motorrad-Konzept: Am Messestand seines innovativen Elektro-Sublabels iCar präsentierte Chery die e-Vo REEV (Range Extended Electric Vehicle).

e-Vo REEV – das erste Motorrad von Chery Ganz in Weiß, in neoklassischem Retro-Design, erinnert die Chery e-Vo REEV konzeptionell an moderne Cruiser-Modelle der A2-Klasse wie beispielsweise die Kawasaki Eliminator 500. Doch so einfach wie es zunächst scheint, macht Chery sich den Einstieg ins Motorradgeschäft nicht.

Hybrid-Concept fährt rein elektrisch Denn die Chery e-Vo REEV ist ein Hybrid mit elektrischem Antrieb und zusätzlichem Verbrennungsmotor. Umso bemerkenswerter: Im Gegensatz zu bereits bekannten Hybrid-Fahrzeugen fährt die e-Vo REEV immer elektrisch und automatisch, mit einem Vorwärtsgang und einem Rückwärtsgang zum Rangieren. Und mit einem Zahnriemen vom Elektromotor zum Hinterrad.

Zusätzlicher Benzin-Motor als Range-Extender Den zusätzlichen, nicht näher beschriebenen Benzin-Motor hat die Chery e-Vo REEV als Range-Extender (Reichweiten-Erweiterer) eingebaut, er dient also als Stromgenerator, um die Batterie für den elektrischen Antrieb aufzuladen. Damit erspart Chery sich und der zukünftigen Kundschaft die leidige Reichweiten-Diskussion. Technische Daten zu den beiden Motoren sowie zum Akku liegen bislang jedoch nicht vor.

Moderner Retro-Cruiser mit Aluminium-Fahrwerk Mehr oder weniger offensichtlich ist hingegen der Fahrwerksaufbau der Chery e-Vo REEV, mit Rahmen und Hinterradschwinge aus Aluminium, zwei klassischen Federbeinen hinten und moderner Upside-down-Telegabel vorn.

Vibrierende Griffe gegen den toten Winkel Dazu sieht Chery für die e-Vo REEV jeweils eine ABS-überwachte Scheibenbremse pro Rad vor, vorn mit radial angeschraubter Vierkolbenzange. Angemessen modern erscheint das große Digital-Display, wohl mit integrierter Connectivity. Obendrein ist ein Totwinkel-Warnsystem mit vibrierenden Griffen im (Messe-)Gespräch.

Kommt die Chery e-Vo REEV nach Europa? Preis? Ob und gegebenenfalls wann aus der Chery e-Vo REEV ein Serienmodell wird, ist bislang unklar. Wenn es so weit ist, könnte "das Elektromotorrad gegen Reichweitenangst" auch in Deutschland erhältlich sein, denn Chery ist hierzulande bereits mit seinen beiden Automarken Omoda und Jaecoo vertreten.