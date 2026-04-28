Hurra, die Reisesaison startet, und bald sind auch in den Alpen wieder alle Pässe offen! MOTORRAD hat 20 populäre Passstraßen aus unserem beliebten Serien-Format "Passporträt" ausgewählt, die jede eine Fahrt für sich wert sind. Dokumentiere deine Fahrten und gewinne diverse Digital-Abos von MOTORRAD – es ist ganz einfach.Öffne die RideLink-App (erhältlich im App Store und bei Google Play)Nimm an der MOTORRAD Alpenpässe-Challenge 2026 teilWähle einen MOTORRAD-Alpenpass aus und tracke ihn mit RideLinkRideLink im Google Play-StoreRideLink für AppleIn der RideLink-App findest du unsere Auswahl an beliebten und besonderen Bergstraßen, die bei jedem Motorradtouristen auf der Bucket List stehen sollten. Du kannst in den jeweiligen Passporträts auch noch einmal in aller Ruhe nachlesen, was dich erwartet. Hahntennjoch oder Col de la Bonette? Furka, Manghen oder Großglockner? Wo treibt es dich hin, was willst du sehen?RideLink erkennt Passhöhe automatischAlso: Schnapp dir dein Bike und werde Teil der MOTORRAD Alpenpässe-Challenge 2026! Auf dich warten spannende Alpenpässe in Italien, Frankreich, der Schweiz, Österreich und Deutschland – dein Ziel: bei so vielen wie möglich auf der Passhöhe zu stehen! Du kannst dir auch gleich mehrere Pässe zurechtlegen und sie zu einer supercoolen Tour verbinden.\n\t\t\t,\n\t\tDie Teilnahme erfolgt über die RideLink-App (Aktionsende: 31. Oktober 2026; die Teilnahmebedingungen sind in der RideLink-App direkt bei der entsprechenden Challenge zu finden), die während der Fahrt das Tracking übernimmt und automatisch erkennt, wenn du die Passhöhe erreicht hast. Nach erfolgreicher Erfassung wird in der App ein Challenge-Icon als digitaler Nachweis erzeugt, mit dem der Fahrer direkt vor Ort ein Selfie mit sich, seinem Motorrad und der erreichten Passhöhe aufnehmen kann.\n\t\t\t,\n\t\tViel fahren, Gold-Fahrer werdenEgal, ob du gemütlich das Panorama genießen oder dich mit vielen Kilometern und Kurven als Goldfahrer qualifizieren möchtest – jede absolvierte Strecke bringt dich weiter. Schon ab Anmeldung zur Challenge sicherst du dir einen kostenlosen Probemonat MRD+, das Digital-Abo von MOTORRAD inklusive digitalem Zugang zu Tests, Reportagen und Insiderwissen. Und wer mehr fährt, gewinnt mehr: Mit jedem Status-Upgrade erwarten dich mehrmonatige, kostenlose Digital-Abos und exklusive Verlosungen unter den Gold-Fahrern.Bronze-Challenge – Auffi und ab geht’sDrei Pässe – ein starker Start! Erlebe die Alpen auf Top-Strecken, genieße den Blick ins Tal und sichere dir deinen Bronze-Status. Mit nur drei Beweisfotos an der Passhöhe der ausgewählten MOTORRAD-Alpenpässe bist du im Rennen – und bekommst für drei Monate das Digital-Abo MRD+. Jetzt losfahren und Bronze holen!\n\t\t\t,\n\t\tSilber-Challenge – Mehr Serpentinen, mehr GewinneSechs Pässe – du wirst zum Pässe-Spezialisten! Mit dem Silber-Status zeigst du, dass du mehr willst – mehr Pässe, mehr Erlebnis, mehr Gewinnchancen. Für sechs dokumentierte Pässe und Beweisfotos erhältst du für sechs Monate das Digital-Abo MRD+.Gold-Challenge – Im absoluten HöhenrauschNeun MOTORRAD-Alpenpässe. Jetzt wird die Luft dünn, aber du erfährst unvergessliche Eindrücke. Ein Ziel: Gold. Mit neun Pässen, die du knackst, holst du dir nicht nur Ruhm in der App, sondern auch ein Jahres-Digital-Abo MRD+ sowie die Los-Chance auf ganz besondere Gewinne – exklusiv unter allen Gold-Ridern verlost!