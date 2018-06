Indian FTR 1200: so wird die Serienvariante des neuen und bei Fans sehnsüchtig erwarteten "Flat-Track-Modells" von Indian heißen. Auf dem Wheels and Waves 2018 in Biarritz hat der US-Hersteller bekannt gegeben, dass das Serienmodell bereits 2019 auf die Straße rollen soll. Ansonsten hat Indian keine weitere Angaben zur neuen FTR 1200 gemacht. Das Serienmodell dürfte sich allerdings stark an den Prototypen anlehnen, der nachfolgend detailliert vorgestellt wird.

Prototyp Indian Scout FTR 1200 Custom Indian meldet Konkurs an. Es ist das Jahr 1953. Der älteste Motorradhersteller der USA muss die Tore seiner Produktionshallen in Springfield, ­Massachusetts, endgültig schließen, das Werks­engagement in der amerikanischen Flat-Track-Serie beenden. Was für eine Tragödie! Auch für den Sport. Denn wenige Wochen zuvor gewinnen die drei Fahrer des Indian-Werksteams, die legendäre „Wrecking Crew“, noch Podiumsplätze. Und plötzlich: alles aus, alles vorbei.

Indian zurück an der Flat-Track-Spitze Zeitsprung, 64 Jahre später in der ­Nähe von Harrisburg, Pennsylvania. Das 16. von insgesamt 18 Wettkampfwochenenden in der Flat-Track-Serie steht vor seinem Höhepunkt: Jared Mees, Bryan Smith und Brad Baker rollen an die Startlinie der Williams Grove Half-Mile. Unter jedem von ihnen brüllt ein von Swissauto für Indian entwickelter 53-Grad-V2-Motor mit 748 Kubik. Die Luft brennt. Die Fahrer warten auf den Startschuss. Die Zuschauer fiebern der sich ankündigenden Sensation entgegen. Denn Indian ist zurück. Nicht nur im Motorsport, sondern an der Spitze des Flat-Track.

Die FTR 1200 in 2 Worten: "Bad Ass" „2017 sind wir nach 60 Jahren Abstinenz wieder in die American Flat Track ­Series zurückgekehrt. Mit unserer neu entwickelten FTR 750 wollten wir ein konkurrenzfähiges Bike auf die Räder stellen“, beschreibt Gary Gray, Indians Vize-Präsident, die Situation. Ein hoher Anspruch. Doch die Indianer meinen es ernst: Nicht nur ­haben sie innerhalb kürzester Zeit die FTR 750, ein reinrassiges, ausschließlich auf den Flat-Track-Sport ausgerichtetes Bike, entwickelt. Sie haben auch drei der erfolgreichsten Fahrer der Serie für die „Wrecking Crew“ verpflichtet. Das Motorrad funktioniert schon beim Saisonauftakt hervorragend. Die Indians sind gut für erste Plätze. Am darauffolgenden Rennwochenende gelingt der Wrecking Crew sogar das Triple: Mees, Smith und Baker feiern die ersten drei Plätze. Die Rückkehr von Indian in den Motorsport ist perfekt, die Tradition wieder mit Leben gefüllt. Die Konkurrenz reibt sich verwundert die Augen. Zu Recht, denn beim vorvorletzten Rennen in Harrisburg schafft das Team die Sensation: Jared Mees (31) holt sich mit seinem neunten Sieg im 16. Rennen vorzeitig den Meisterschaftstitel. Sein größter Konkurrent und Team-Kollege Bryan Smith fällt wegen ­eines Massencrashs zurück. Der Sieger gibt sich rundum begeistert von seinem Motorrad: „Um die FTR in drei Worten zu beschreiben, brauche ich nur zwei: Bad Ass!“ Die Wrecking Crew dominiert die ­Serie mit überragenden Leistungen bis zum Schluss. Am Ende bilanziert man 14 Siege, 37 Podiumsplätze, sechs Triples ­sowie die Meisterschaft.

Dem Flat-Track-Bike wie aus dem gesicht geschnitten: Die Scout 1200 FTR Custom soll Sportler für die Straße sein. Erneuter Szenenwechsel. Mailand ein paar Monate später auf der EICMA: Am Stand von Indian versammelt sich eine Menschentraube. Besucher tummeln sich um ein Flat-Track-Bike. Doch handelt es sich nicht um das Sieger-Bike von Jared Mees, sondern um einen Prototyp für die Straße. Indian präsentiert die Scout FTR 1200 Custom. „Mit diesem Bike feiern wir die grandiose Performance der FTR 750 in der abgelaufenen American Flat Track ­Series und die Rückkehr von Indian Motorcycle in den Motorsport“, verkündet Steve Menneto, Häuptling der Indianer, stolz. „Bei diesem Bike haben wir eng mit unserem Werksteam zusammengearbeitet. Es zeigt, wie wir uns ein Straßenmotorrad basierend auf der FTR-Plattform vorstellen.“ Die Indian Scout FTR 1200 Custom ist der FTR 750 wie aus dem Gesicht geschnitten. Der rote Stahlrohrrahmen samt -schwinge, der V2-Motor, der hochverlegte Doppelauspuff, dicke Stollenreifen, kurzes Heck: Die Verwandtschaft steht außer Frage. Doch anstatt des hochgezüchteten Sportaggregats (ca. 110 PS, Maximaldrehzahl 11.500 Umdrehungen, Verdichtung 14,0:1) steckt der legale und straßentaugliche 1200er-Antrieb aus der Indian Scout im Chassis. Der leistet je nach Peripherie um die 95 PS und knapp 100 Newtonmeter und dürfte die nicht sonderlich schwere FTR 1200 ­damit ordentlich auf Trab bringen. Zumal der Vierventiler ohnehin für seine Drehfreude bekannt ist und nichts gemein hat mit gewöhnlichen Cruiser-Antrieben.