Der E-Motor soll 15 kW an den Start bringen.

Ausgerüstet mit einem stählernen Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Heck, setzt die Kalaschnikow SM-1 auf eine Upside-Down-Gabel an der Front sowie ein Zentralfederbein mit Umlenkung an der Hinterhand. Der Federweg beträgt in beiden Fällen 200 mm. Die Gesamtlänge wird mit 2,20 Meter angegeben, die Höhe mit 1.30 Meter. Der Radstand soll 1,50 Meter betragen. Beim Gewicht wird eine Range von 165 bis 245 Kilogramm angegeben - vermutlich mit und ohne Batterie. Verkleidungsteile wurden auf ein Minimum reduziert, ebenso die Beleuchtungseinrichtungen. Dafür gibt es überall massive Schutzelemente für verschiedene Baugruppen. Verzögert wird mit Scheibenbremsen an beiden Rädern. Das Cockpit setzt auf ein Digitalinstrument sowie einige herkömmliche Kontrollleuchten.