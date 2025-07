Abschied vom Boxer?: Ural übernimmt Gespann-Technik aus China

So gesehen wird es einfacher, die Technik eines Gespanns von Ural zu erklären. Die neue Ural Neo 500 ist eine Yingang SUV 500 Mk II und lässt keinen Raum für Legenden wie: Die Urals sind immer noch Kopien der BMW R71 aus dem Zweiten Weltkrieg.

Verpackt ist der Twin in eine Enduro, die so bei einem Benelli-Händler als TRK stehen könnte, oder direkt bei QJMotor als SRT, natürlich mit Kamera in der Nase.