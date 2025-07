6-Zylinder-Power für die Polizei der Niederlande: BMW K 1600 GT-P

Eine BMW als Polizei-Motorrad, das ist keine Überraschung, sondern, ganz im Gegenteil, in vielen Ländern Standard, mit jahrzehntelanger Tradition. Allerdings handelt es sich üblicherweise um die Boxer-RT. Seit Sommer 2025 ist es die neue BMW R 1300 RT-P , mit 145 PS und über 230 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Denn für eilige Eskorten müssen die Begleitfahrzeuge entsprechend schnell sein, um mit den top-motorisierten schwarzen Limousinen mithalten zu können. Zitat aus dem niederländischen Anforderungsprofil: "Konstante Geschwindigkeiten zwischen 160 km/h und 210 km/h müssen problemlos gehalten werden, während Zwischensprints von 0 auf 220 km/h ebenfalls für die Verkehrsbegleitung unerlässlich sind. Das Motorrad muss als Standard-Polizeimotorrad erkennbar sein und über spezifische Merkmale wie eine robuste Konstruktion, hervorragenden Wetter- und Windschutz, Stabilität bei niedrigen und hohen Geschwindigkeiten sowie die Fähigkeit verfügen, über längere Zeiträume ohne Leistungsverlust mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. Es ist wichtig, dass das Motorrad in erster Linie als mobiler Arbeitsplatz für den Polizeibeamten und nicht nur als Transportmittel dient."

Zur speziell ausgerüsteten und markentypisch sowie landestypisch weiß-blau-rot gestreiften BMW K 1600 GT-P wird der Sechszylinder-Luxus-Tourer bei einer niederländischen Firma: HSC in Nieuw-Vennep. Wie bei Polizei-Motorrädern üblich mit optischen und akustischen Signalanlagen, zusätzlichen Schaltern und Anzeigen sowie Funkgerät.

Polizei-Motorrad für fast 50.000 Euro

Nach Recherchen unserer niederländischen Kollegen von nieuwsmotor.nl kostet so eine BMW K 1600 GT-P für die Marechaussee fast 50.000 Euro (49.527 Euro netto, also ohne Steuern). Zum Vergleich: In Grundausstattung kostet eine BMW K 1600 GT aktuell circa 27.000 Euro (inklusive Mehrwertsteuer).