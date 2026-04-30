Sym Joyride 300: Großer Roller mit reichhaltiger Serienausstattung und viel Stauraum

Sym hat den Joyride 300 für das Modelljahr 2026 in mehreren Bereichen überarbeitet. Im Fokus stehen ein modernisiertes Design, Anpassungen an Ergonomie und Bedienung sowie eine umfangreiche Serienausstattung.

Neues Lichtdesign und überarbeitete Details Erkennbar ist der Sym Joyride 300 ab Modelljahr 2026 unter anderem an den neuen Frontscheinwerfern mit 4 LED-Linsen. Am Heck kommt ein LED-Rücklicht mit 3D-Effekt zum Einsatz. Zudem prangt eine neue LCD-Instrumenteneinheit im Cockpit.

Ergonomie: Sitzbank, Fußposition und Windschutz angepasst Für 2026 erhält der Sym Joyride 300 eine neue Sitzbank mit integrierter Lendenstütze. Außerdem sind die Fußauflagen neu positioniert, um die Ergonomie zu optimieren. Ergänzend gibt es einen höheneinstellbaren Windschild.

Ausstattung ab Werk: Keyless, USB-Laden und Topcase inklusive Zur Serienausstattung des Sym Joyride 300 zählen ein Keyless-System (Keyless 2.0), eine USB-Schnellladebuchse (Quickcharge 3.0) sowie ein Topcase von Shad mit 39 Litern Volumen inklusive Trägerplatte. Der Stauraum unter der Sitzbank bietet 35 Liter, da dürften auf jeden Fall 2 Jethelme hineinpassen.

Antrieb, Fahrwerk und Sicherheitssysteme Im Hinblick auf den Antrieb bleibt es für den Sym Joyride 300 beim Einzylinder-Motor mit 278 cm³. Der leistet rund 26 PS bei 8.000/min, das maximale Drehmoment von 26 Nm liegt bei 6.000/min an. Zur Sicherheitsausstattung gehören ein Zweikanal-ABS und eine Traktionskontrolle (TCS). Radgrößen: 16 Zoll vorn und 14 Zoll hinten.

Sym Joyride 300 – Preis und Farben In Italien soll der Sym Joyride 300 für 4.599 Euro auf den Markt rollen, anfangs – und zeitlich befristet – sogar zu einem vergünstigten Aktionspreis von 4.299 Euro.

Zur Auswahl steht der 300er-Scooter in Weiß, Grau, Schwarz und Blau. Ob der Sym Joyride 300 auch in Deutschland erhältlich sein wird, kommunizierte der Hersteller bislang nicht.

Sym Joyride 300 – Neuerungen für Modelljahr 2026 neuer Scheinwerfer mit 4 LED-Linsen

LED-Rücklicht mit 3D-Effekt

neue LCD-Instrumenteneinheit

neue Sitzbank mit integrierter Lendenstütze

neu positionierte Fußauflagen

Serienausstattung: Keyless 2.0, USB-Schnellladen (Quickcharge 3.0), Shad-Topcase (39 Liter) inklusive Trägerplatte

Technische Daten – Sym Joyride 300 Motor: Einzylinder, 278 cm³

Leistung: ca. 26 PS

Drehmoment: 26 Nm

Räder: 16 Zoll vorn / 14 Zoll hinten

Bremse vorn: Scheibe 260 mm

ABS: Zweikanal-ABS

Traktionskontrolle: TCS

Stauraum unter der Sitzbank: 35 Liter

Sitzhöhe: 780 mm

Gewicht: 186 kg

Tankinhalt: 11,5 Liter