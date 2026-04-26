Die besten Cruiser, Chopper und Bobber aus China: Bashan, SWM Stormbreaker, X-Wedge & Co.

Bashan 1200 (BS1200-G) – Hardtail-Chopper mit Starrrahmen und Springergabel Unter der Typbezeichnung BS1200-G hat der chinesische Hersteller Bashan im Frühjahr 2026 einen Hardtail-Chopper als neuen Fahrzeugtyp angemeldet, also mit ungefedertem Heck und mit Springergabel vorn. Als Antrieb kommt der luftgekühlte V2-Motor vom chinesischen Hersteller Shineray zum Einsatz, eine originalgetreue Nachfertigung des letzten Sportster-Triebwerks von Harley-Davidson und in Europa bereits von der SWM Stormbreaker V 1200 bekannt.

Ein erstes Foto von der Bashan BS1200-G ist im April 2026 in China erschienen (siehe unten), dazu sind diese Eckdaten angemeldet: 245 kg Gesamtgewicht, 61 PS (45 kW) und nur 120 km/h Höchstgeschwindigkeit, mit Rücksicht auf das ungefederte Heck. Bei Shineray/SWM liegt bereits eine Euro-5+-Homologation für diesen Motor vor, trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass die Bashan BS1200-G nach Europa kommt.

Bashan Springergabel vorn, Starrrahmen hinten: Bashan BS1200-G als Hardtail-Chopper - und als überraschende Neuerscheinung im Frühjahr 2026.

Shineray-SWM Stormbreaker V 1200 – fast identisch mit der Harley-Davidson Sportster 1200 Shineray aus China zeigte bereits im Juni 2022 einen luftgekühlten V-Twin, der weitgehend identisch zu sein scheint mit dem Evolution-Motor der Harley-Davidson Sportster, die in dieser Form schon seit 2021 nicht mehr neu in Europa erhältlich ist. Zur EICMA im November 2022 präsentierte die chinesisch-italienische Marke SWM das komplette Motorrad: die SWM Custom V 1200 Stormbreaker. Zur EICMA 2023 war die SWM Stormbreaker erneut zu bestaunen – diesmal als EU-Version für 2024 und mit Preisschild: 9.990 Euro.

Übrigens: Am 18. November 2022 lief im Harley-Davidson-Werk in York, Pennsylvania, die letzte klassische Original-Sportster mit luftgekühltem Motor vom Band. Die Shineray-SWM Stormbreaker ersetzt quasi das Original. Im August 2024 tauchte zudem eine neue Modell-Variante der Shineray-SWM V 1200 auf, im Chopper-Stil mit internem Typkürzel XY1200-B, hohem Lenker und 21-Zoll-Vorderrad.

X-Wedge – mit V2-Technik von S&S und Design von Kiska Als hubraumstarke Sensation präsentierte sich die neu gegründete Marke X-Wedge im September 2023 in China. Mit großen, schweren Cruiser-Modellen im US-amerikanischen Stil – und mit luftgekühltem 2-Liter-Twin nach Vorbild des S&S X-Wedge. Im Juli 2024 verkündete X-Wedge die Kampfpreise zur Markteinführung. X-Wedge, ab 2007 ein Motoren-Typ von S&S Cycle aus den USA, ab 2023 ein neu gegründeter Fahrzeughersteller in China. Im September 2023 präsentierte die Marke X-Wedge sich gleich mit 5 verschiedenen Modellen: Cruiser, Fulldresser, Gespann und zwei Trikes.

Die Technik des luftgekühlten Big Twins mit 1.979 Kubik, 100 PS (74 kW) und 158 Nm scheint tatsächlich von S&S Cycle aus den USA übernommen worden zu sein. An der Entwicklung der neuen Marke X-Wedge, der Technik und des Designs ist die österreichische Firma Kiska beteiligt gewesen. Im Juli 2024 verkündete X-Wedge die Preise für China ab 78.000 Yuan (umgerechnet circa 10.000 Euro). Über Exportpläne ist allerdings bisher nichts bekannt.

Raiden Thunderbolt TC 120 – Oldschool-Chopper mit Shovelhead-Motor Raiden stellte mit der Thunderbolt TC 120 ein teures Custombike vor, in China und für China. Motor und Antrieb entstammen offenbar der Shovelhead-Ära von Harley-Davidson, mit partiell modernisierten Innereien. Auffällig: Der Motor gleicht einem Late Shovel von Harley-Davidson, gebaut zwischen 1970 und 1984. Der V2 sitzt mitsamt Kickstarter-Getriebe in einem starren Rahmen mit einer Springergabel am Lenkkopf.

Und nein, Raiden hat nicht einfach alte Ami-Technik kopiert, sondern importiert anscheinend alle wesentlichen Teile vom US-Aftermarket-Hersteller Ultima und schraubt in China die "TC 120" zusammen. Entgegen der Erwartung: Billig ist das nicht. In China kostet die Raiden umgerechnet 25.000 Euro. Und wer nicht auf die Shovelhead-Ära steht, für den hat Raiden noch Modelle mit Panhead-Nachbau sowie Ironhead-Custombikes im Angebot.

Honling HL 1250-A – Neuauflage der V-Rod mit Einarmschwinge Sogar unsere chinesischen Kollegen waren überrascht, als sie im März 2023 die Registrierung der neuen Honling HL 1250-A entdeckten. Denn die sieht aus wie eine Neuauflage der Harley-Davidson V-Rod. Also: wie ein weitere geklonte Harley-Davidson aus China. Diesmal handelt es sich jedoch um eine alte Bekannte, die längst nicht mehr als Neufahrzeug zu finden ist: die V-Rod.

Der V-Rod sieht die Honling HL 1250-A tatsächlich sehr ähnlich. Doch es gibt einige Unterschiede, etwa bei der vergleichsweise bescheidenen Spitzenleistung – angeblich nur 95 PS – oder beim kurzen Heck mit Einarmschwinge und extrafettem 310er-Hinterreifen. Nach Europa kommt die Honling wahrscheinlich nicht, in die USA wohl ebenso wenig.

Shanghai Honling Motorcycle Manufacture Co. Nach Vorbild der Harley-Davidson V-Rod: Honling HL 1250 A - mit Einarmschwinge.

Morbidelli C 1002 V – nicht aus Italien, aber für Europa Thor, so lautete ursprünglich die Zusatzbezeichnung der GK 1000 von Gaokin Moto. Der V2-Cruiser aus China kommt final als Morbidelli C 1002 V nach Europa – seit 2024 und ab 9.990 Euro. Als Brixton hätte sie zu uns kommen können, doch inzwischen ist klar: In Europa heißt dieser Power-Cruiser Morbidelli C 1002 V.

Rund 90 PS und 240er-Hinterreifen, das sind imposante Zahlen im Segment, der Preis von ab 9.990 Euro ist hingegen schön bescheiden. Schwerer wiegt wiederum das Gewicht mit rund 300 Kilo bei nur 997 Kubik. In England und in Italien bietet Morbidelli die C 1002 V bereits an, für Deutschland ist bislang nichts Konkretes bekannt.

Mitt 808 Big Foot aka Xiangshuai XS 800 N – modernisierte China-Sportster Sehr nah am Original, an der klassischen Harley-Davidson Sportster, ist das Design der Xiangshuai XS 800 N. Allerdings mit wassergekühltem V2-Motor. Überraschung: Seit April 2024 kommt diese China-Sportster in 2 Varianten über Spanien nach Europa: als Mitt 808 und Mitt 808 Big Foot. Der Hersteller Guangdong Jianya Motorcycle Technology setzt auf Wasserkühlung und 4 Ventile pro Zylinder. In Europa ab 8.495 Euro, die Modell-Variante Mitt 808 Big Foot im Bobber-Stil, mit 240er-Hinterreifen, ab 9.295 Euro.

Mitt 808 Traveler aka Xiangshuai XS 800 Cruiser – Fulldresser aus China Xiangshuai stieß 2022 mit der XS 800 Traveler scheinbar in die Oberliga der Cruiser vor. Einen V-Twin hat der erste Fulldresser aus China ebenfalls, allerdings mit Hubraumdefizit: nur 800 Kubik und rund 60 PS. Überraschung im April 2024: Als Mitt 808 Traveler kommt der üppig ausgestattete und relativ preisgünstige China-Fulldresser über Spanien nach Europa. Die Traveler XS 800 von Xiangshuai, feierlich präsentiert im Jahr 2022, sieht aus wie die großen Vorbilder aus den USA.

Sie ist wohl auch so komfortabel und so umfangreich ausgestattet wie die. Eine Stereoanlage ist ebenfalls an Bord, und 332 Kilo sind standesgemäß. Ebenso der V-Twin, eigentlich – doch 800 Kubik sind weniger als halb so viel wie bei den Big Twins. Immerhin rund 60 PS und, mit etwas Anlauf, bis zu 160 km/h sagt Xiangshuai für sein Flaggschiff an. Für Fulldresser-Verhältnisse günstig ist der Preis: ab 11.995 Euro.

Hanyang Xiangshuai Brotherhood Wolverine XS 800 – mit 360er-Hinterreifen Unter dem Sublabel Brotherhood der chinesischen Motorradmarken Hanyang und Xiangshuai gibt es in China quasi "Custombikes ab Werk". Neben dem ersten chinesischen Fulldresser-Cruiser Traveler XS800 baut Guangdong Jianya, auch bekannt als Hanyang oder Xiangshuai, die Modellvariante Wolverine XS800 mit Einarmschwinge – und mit 360er-Hinterreifen. Nach Europa kommt die Wolverine XS800 wahrscheinlich nicht.

Marshal Timberwolf 800 – mit 310er-Hinterreifen und Einarmschwinge Marshal Timberwolf 800 heißt das erste Modell dieser neuen chinesischen Marke. Dabei handelt es sich um einen Cruiser im Custombike-Look ab Werk. Besondere Merkmale sind der 310er-Hinterreifen, die Einarmschwinge und die Luftfederung. Vergleichsweise unspektakulär ist der Motor, ein wassergekühlter V2 mit 800 Kubik und angeblich 57 PS. Den Preis für die Timberwolf 800 nannte Marshal bislang nicht. Dass sie nach Europa kommt, ist möglich. Denn verwandte Modelle haben unter dem Label Mitt bereits EU-Zulassung.

Jonway YY800 – Bobber mit Sidepipe und Weißwandreifen Ebenfalls als "Custombike ab Werk" positioniert Jonway das Cruiser-Modell YY800-2. Mit schicken Bobber-Rädern samt Weißwandreifen, mattschwarzer 2-in-1-Sidepipe und hängenden Lenkerenden-Rückspiegeln. Zudem mit Aluminium-Chassis und relativ leichten 230 Kilogramm Gesamtgewicht. Fast schon sportlich ist das Fahrwerk mit einstellbarer Upside-down-Telegabel und radial angeschraubten Vierkolben-Bremszangen.

Und als Antrieb kommt ebenfalls ein wassergekühlter 800er-V-Twin von Gaokin mit 61 PS zum Einsatz. Den Zahnriemen für den Endantrieb liefert angeblich Continental zu. In China kam die YY800-2 im Sommer 2023 für umgerechnet circa 5.600 Euro in den Handel. Gut möglich, dass sie auch nach Europa kommt, denn die 400er-Modelle von Jonway gibt es inzwischen in Frankreich.

Jonway YY500-9 – Fulldresser im Harley-Indian-Stil "Diese Electra Glide sieht aus wie eine Indian". In China stellte Jonway ein weiteres Motorrad vor und bediente sich stilistisch erneut bei Harley-Davidson – und zugleich bei Indian. Die Jonway YY500-9 ist ein Fulldresser mit Bat-Wing-Verkleidung, Audio-System, Seitenkoffern und Topcase. Unterdimensionierter Antrieb ist ein V2-Motor mit 465 Kubik und 46 PS. Nach Europa wird dieses Modell wahrscheinlich nie kommen.