Ein im Februar in den USA veröffentlichtes Patent rückt aber noch ein weiteres Technikfeature in den Fokus der Spekulanten. Suzuki hat sich bereits 2016 in Japan und 2017 in den USA ein halbautomatisches Getriebe schützen lassen, das auf den Patentzeichnungen an einer Hayabusa adaptiert ist. Die Patentschrift betont aber ausdrücklich, dass dieses Getriebe auch an verschiedenen anderen Motorrädern und allen Arten von Motorvehikeln adaptiert werden kann.

Das Patent setzt auf ein konventionelles Getriebe mit konventioneller Kupplung.

Eingeleitet wird der Schaltvorgang des halbautomatischen Getriebes immer noch wie gewohnt per Fuß, die Kupplungsbetätigung sowie das eigentliche Einlegen des Gangs erfolgen dagegen per Aktuator automatisch. Für perfekte Schaltvorgänge wird per Zündunterbrechung das Getriebe kurzzeitig lastfrei geschaltet. Für ein haptisches Schaltgefühl hat Suzuki zudem ein "clicking mechanism" betiteltes System verbaut.

Der komplette Aufbau klingt bekannt und findet sich so in etwa auch an der Yamaha FJR 1300 AS. An der lassen sich die Gänge zudem noch per Tasten an der linken Lenkerarmatur wechseln. Das Suzuki-Patent verrät dazu nichts. Honda setzt in Sachen Automatik auf ein Doppelkupplungsgetriebe, das allerdings einige Pfunde mehr auf die Waage bringt. Gegenüber einem herkömmlichen Blipper bietet das Suzuki-Patent augenscheinlich lediglich den Komfort ohne manuelle Kupplungsbetätigung anzufahren.