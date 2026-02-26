PS-Leserwahl 2026: Abstimmen und Motorrad gewinnen

Eure Meinung ist gefragt: In zehn Kategorien von 125ern bis Supersportler oberhalb von 990 Kubik könnt ihr eure Lieblingsmotorräder auswählen. Außerdem interessiert uns euer bevorzugter Hersteller sowie eure favorisierten Marken. Macht mit und sichert euch tolle Preise – Hauptgewinn ist eine brandneue Yamaha R7 in der Farbe Anniversary White im Wert von 11.299 Euro.

Neben der sportiven und fürs neue Modelljahr hübsch überarbeiteten Yamaha warten viele weitere Preise im Bereich von Bekleidung und Zubehör von Helmen über Pflegemittelsets bis zu Reifen auf glückliche Gewinner.

In der Umfrage kürt ihr eure Topkandidaten und beantwortet uns Fragen zu PS – dem Magazin für sportliches Motorradfahren. Übrigens hilft ihr uns damit, PS noch besser zu machen.