<p>Damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht: Wir feiern weiter hart Yamahas R125, die neue 125er SMC R von KTM, Hondas CB 125R und alle anderen Naked Bikes, Sumos, Cruiser und, und, und im 125er-Bereich. Nur müssen wir zugeben: Mit den Rollern, die wir bei der 2025er-Ausgabe der 125er-Champs dabeihatten und zusammen mit den jugendlichen Testfahrer*innen ausprobieren durften, hat sich auch für uns eine neue Welt geöffnet. Mache wurden fast direkt von Armors Pfeil ins eigene 125er-Herz getroffen. Was steckt also hinter 125er-Scootern? Was können die und was eventuell auch nicht? Und welche Bandbreite gibt’s in diesem Segment überhaupt? Wir haben uns sechs aktuelle Scooter der 2025er-Programme quer über alle Hersteller hinweg mal genauer angeguckt und stellen sie euch ausführlich vor. Und das Wort Vernunft kommt dabei nicht unbedingt öfter vor, als ihr das von anderen 125er-Champs-Podcastfolgen gewohnt seid. Versprochen. Daher jetzt auf den Play-Button gedrückt und mit uns das 125er-Scooter-Universum entdecken!</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p></p>