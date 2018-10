Wer sich im Feld der 125er-Bikes nach günstigen Exemplaren umschaut, kommt an den Angeboten des taiwanesischen Herstellers Sangyang kaum vorbei. Die jetzt in Köln vorgestellten Modelle SYM-NH X und SYM-NH T sollen Anfang 2019 auf den deutschen Markt kommen. Preise wurden allerdings noch nicht genannt.

Kern das Antriebs ist ein luftgekühlter Einzylinder-Viertakter mit Zweiventiltechnik, der aus 124 cm³ knapp über 10 PS bei 8.500 Touren presst. Das Drehmoment gipfelt bei 9,5 Nm bei 6.500/min. Geschaltet wird per Fünfgang-Getriebe, der Hinterradantrieb erfolt über eine Kette.

Crossover und Abenteuer

Das Crossover-Bike NH X trägt vorne und hinten 17-Zoll-Gussfelgen mit Reifen in den Dimensionen 110/70 und 130/70. Vor dem Rohrlenker sitzt ein übereinander geschichteter Doppelscheinwerfer. Die Zweimann-Sitzbank mit einer Sitzhöhe von 787 mm reckt ihr Ende zusammen mit der Rückleuchte keck in die Höhe, Kennzeichen und Rückstrahler sitzen an einem Schwingenausleger.