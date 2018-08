Von Überraschungen sind wir in der Motorrad-Neuzulassungsstatistik im Juli 2018 weit entfernt. Alle Top 20-Modelle sind quasi Stammgäste in diesem Ranking. Langweilig wird’s trotzdem nicht. Vor allem, wenn wir die BMW R 1200 GS auf Rang 1 einfach mal ignorieren und uns direkt die Plätze 2 bis 5 der Juli-Statistik anschauen: Die Yamaha MT-07 liegt in den monatlichen Auswertungen seit einschließlich Mai auf dem 2. Platz. Von Februar bis April konnte sich die Kawasaki Z 900 diesen Platz sichern, hat ihren Puffer für die kumulierte Jahresbilanz auf die MT-07 nun aber fast restlos aufgebraucht – ganze 19 Einheiten trennen die beiden noch. Wenn es für die MT im August nochmal so gut läuft wie im Juli, schiebt sie sich in der Gesamtstatistik an der Z 900 vorbei auf Position 2.

KTM 790 Duke arbeitet sich vor

Und der kleinen Schwester Kawasaki Z 650 könnte – mit viel Pech – ähnliches blühen. Der ist nämlich die KTM 790 Duke auf den Fersen. Die mischt erst seit April in den Motorrad-Neuzulassungen mit – das aber von Beginn an überaus erfolgreich: Im April ist sie auf Position 5 eingestiegen, die sie den Mai und den Juni über behielt. In der Juli-Statistik kraxelt sie an der Z 650 vorbei – knapp zwar, aber die 7 Mehr-Einheiten bescheren ihr Platz 4. In der Gesamtstatistik liegt sie noch auf Rang 6 hinter Honda Africa Twin und Kawasaki Z 650. Je nachdem, wie viele Exemplare dieser drei Modelle im Zulassungs-schwächeren zweiten Halbjahr zugelassen werden, muss die Africa Twin ihren 5. Platz in der Gesamtstatistik an die neue Duke abgeben, wenn die es schafft, die Differenz von 331 Einheiten einzuholen.

Zwischen Z 650 und 790 Duke liegen derzeit hingegen in der Gesamtstatistik 715 Exemplare – da müsste nicht nur die Duke-Fangemeinde richtig zupacken, sondern auch der Herbst überaus motorradfreundlich werden, damit die Duke den Puffer bis Jahresende noch aufschnupft.

Nur insgesamt drei Modelle sind in der Juli-Statistik vertreten, die sich derzeit nicht unter den Top 20 der Gesamtstatistik tummeln: Ducati Scrambler, Kawasaki Ninja und Harley-Davidson Sport Glide. Für Scrambler und Ninja wird es bis zum Jahresende noch ein knappes Ding mit den Top 20, die Top 50 haben sie aber sicher. Die Scrambler liegt derzeit auf Rang 23, die Ninja auf Rang 21. Die Harley wiederum ist relativ neu dabei und liegt in der Gesamtstatistik derzeit noch auf Rang 49.