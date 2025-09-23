6 Zylinder und 1.700 Kubik – nach BMW-Vorbild: Neuer Motorrad-Motor von Benda

Neben der Benda P51 als Hybrid-Konzept mit 250er-Boxer plus Elektromotor und weiteren Boxer-Entwicklungen präsentierte der aufstrebende chinesische Hersteller zur Messe CIMA im September 2025 eine weitere motorische Sensation – mit 6 Zylindern.

Reihensechszylinder-Motor von Benda – nach BMW-Vorbild Offensichtlich ebenfalls von BMW inspiriert ist der von Benda in China entwickelte Reihensechszylinder-Motor. Relativ langhubig und somit nicht allzu extrem breit ausgelegt ist das Sixpack mit jeweils 72 Millimeter Zylinderbohrung – genau wie bei den BMW K 1600-Modellen.

6 Zylinder und fast 1.700 Kubik Hubraum Doch während BMW mit 67,5 Millimeter Hub auf insgesamt 1.649 Kubik kommt und in aller Bescheidenheit auf "1600" abrundet, legt Benda noch etwas mehr Hub und Hubraum obendrauf. Bei 69 Millimeter Hub ergeben sich 1.686 Kubik, und damit ist die von Benda aufgerundete Bezeichnung "1700" legitim.

Neigung der Zylinderbank nach vorn – wie bei BMW Eine weitere auffällige Gemeinsamkeit des neuen Benda-Sixpacks mit dem Reihensechser von BMW ist die schwerpunktgünstige Neigung der Zylinderbank nach vorn. Und hinten der vorgesehene Endantrieb per Kardan.

Elektromechanisches Doppelkupplungsgetriebe EM-DCT Doch während die BMW K 1600-Modelle lediglich einen Schaltassistenten (Quickshifter) an ihrem seit 2011 rustikal klonkenden Sechsgang-Getriebe haben, hat Benda ein EM-DCT angekündigt. Diese Abkürzung bedeutet: elektromechanisches Doppelkupplungsgetriebe.

BMW hat 160 PS und 180 Nm vorgelegt Weitere Details und Eckdaten des neuen Sechszylinder-Motors legte Benda zur Messe CIMA noch nicht vor. Doch Anhaltspunkte, sowohl für die Benda-Entwickler als auch für uns, sind die bekannt-imposanten Werte der BMW K 1600-Modelle: 160 PS (118 kW) bei 6.750/min und 180 Nm bei 5.250/min.