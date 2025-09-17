Honda CB 125 R bleibt Spitzenreiter: 125er-Neuzulassungen August 2025

Der deutsche Markt für Leichtkrafträder bis 125 cm³ zeigt auch im August 2025 eine rückläufige Entwicklung. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden im vergangenen Monat 2.067 neue 125er zugelassen – ein Minus von 34,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 3.176 Einheiten.

Rückgang im Gesamtzeitraum Januar bis August Im kumulierten Zeitraum Januar bis August 2025 wurden insgesamt 14.589 Leichtkrafträder neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 39,4 Prozent gegenüber 24.056 Einheiten im gleichen Vorjahreszeitraum. Besonders stark betroffen sind einige westdeutsche Bundesländer: So verzeichneten Hessen (-41,1 %), Rheinland-Pfalz (-45,5 %) und Schleswig-Holstein (-47,8 %) deutliche Einbußen.

Marktanteile der Hersteller Im Markenranking August 2025 lag Yamaha mit einem Anteil von 22,8 Prozent an der Spitze, gefolgt von Honda mit 19,8 Prozent und Aprilia mit 10,0 Prozent. Auffällig ist der Anstieg von Betamotor auf 8,7 Prozent Marktanteil. Zudem konnte der Elektromotorrad-Hersteller Stark mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent erstmals eine bedeutende Rolle einnehmen.

Betrachtet man den Gesamtzeitraum Januar bis August, führt Honda mit 20,7 Prozent Marktanteil knapp vor Yamaha mit 20,2 Prozent. Dahinter folgen Aprilia (12,2 %), Betamotor (9,0 %) und KTM (5,9 %). Hersteller wie QJ Motor (3,9 %) und Voge (2,9 %) konnten ihre Marktanteile gegenüber dem Vorjahr ebenfalls steigern.

Motor Presse Stuttgart Neuzulassungen 125er Leichtkrafträder in Deutschland Marktanteile Januar bis August 2025.



Beliebteste Modelle In der Modellstatistik für August 2025 liegt die Honda CB 125 R mit 218 Zulassungen klar vorn. Dahinter folgen die Yamaha MT-125 (194 Einheiten) und die Betamotor RR 125 (187). Ebenfalls in den Top 5 vertreten sind die Yamaha YZF 125 (175) und die Aprilia SX 125 (110).

Im Gesamtzeitraum Januar bis August führt ebenfalls die Honda CB 125 R mit 1.724 Neuzulassungen, gefolgt von der Yamaha MT-125 (1.454) und der Yamaha YZF 125 (1.436). Auf den weiteren Plätzen liegen die Betamotor RR 125 (1.263) und die KTM 125 Duke (876).

Motor Presse Stuttgart Neuzulassungen 125er Leichtkrafträder in Deutschland Top 20 August 2025.

