Neben der Standardversion soll es auch eine „Competizione“ geben – noch leichter, stärker, teurer

Maranello in Italien. Schon mal gehört? Richtig, Ferrari sitzt dort. Und eben auch Vins Motors, von Ex-Ferrari-Mitarbeitern gegründet. Die junge Firma hat jetzt mit der Ankündigung eines zulassungsfähigen, Euro 4-konformen 250er-Zweitakters Aufsehen erregt. Vins Duecinquanta, also Zweifünfzig, heißt das Modell, das von einem 90-Grad-V-Zweizylinder mit zwei gegenläufig rotierenden Kurbelwellen auf 200 km/h Topspeed gebracht werden soll – bei einem Gesamtgewicht von unter 95 Kilo. Die Leistung des wassergekühlten Twins mit Einspritzung bezifferte Vins noch nicht, sie dürfte aber bei rund 70 PS liegen.

Die Einspritzung soll jeweils direkt in den Brennraum erfolgen, aber immer erst nach Schließen des Auslasskanals, was für sauberes Abgas sorgen soll. Technisch interessant gelöst ist die Platzierung des Kühlers inmitten des aus Karbonfaser bestehenden Monocoques vor dem Tank und oberhalb des Motors. Auch Hossak-Gabel, Schwinge und selbst die Räder sind aus Karbon, was das Gewicht der Vins Duecinquanta leicht, aber den Preis schwer macht: rund 40.000 Euro. Für die Rennsport-Version „Competizione“ sollen noch 10.000 extra fällig werden.