Benda LFS 700 China-Roadster mit Honda-Motor

Benda macht ernst. Waren die Chinesen vor einem Jahr nur durch Patentzeichnungen eines brachialen Cruisers mit Vierzylinder und 310er-Schlappen bekannt, legen die Mannen aus Hangzhou fleissig nach. Nach besagter LFC 700 und einem kleinen 300er-Cruiser stand noch ein Street-Bike auf dem Programm: Benda LFS 700.

Motor bekannt

Optisch ist der 680 cm³ große Vierzylinder der LFS bekannt aus der LFC 700. Hier darf der in zwei Leistungsstufen 86 oder 94 PS leisten und 63 Nm drücken. Optisch und von den Papierwerten her erinnert der Reihenvierer etwas an den 650er-Reihenvierzylinder von Honda. Eigentlich gut. In der LFS darf er direkt 94 PS drücken und soll dabei 218 Kilogramm Gewicht bewegen müssen. Bekannt machen die Bilder einen Rahmen aus Aluprofilen und Stahlrohr, kombiniert mit einer USD-Gabel vorn und einem exzentrisch montierten Federbein an einer massiven Oberzug-Schwinge aus Aluminium hinten. Gebremst wird ABS-gestützt mit Brembo-Komponenten. Die Bereifung ist in 17 Zoll ausgeführt mit den Dimensionen 120/70 vorn und 180/55 hinten. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 210 km/h angegeben. 18 Liter Tankinhalt versorgen den Vierer mit Treibstoff.

Achtung Auspuff

Großartiges plant Benda erneut bei der Verlegung der Auspuffanlage. Mündet der 700er-Cruiser-Motor noch in einer 4-in-4 Sidepipe sind bei der LFS die Endtöpfe unter das Heck gezogen und hinter großen seitlichen Startnummertafeln versteckt. Das Stilmittel der großen Flächen wird ebenfalls bei der Kühlerverkleidung und der weit nach vorn ragenden Verlängerungen der Tankflanken aufgenommen. Sie tragen wohl Blinker in sich und werden nach vorn vom tief sitzenden Rundscheinwerfer abgeschlossen.

Cockpit in groß

Dominant thront über dem großen Tank ein TFT-Display, die recht großen Schalterarmaturen lassen jedoch auf eine Vielzahl an Möglichkeiten schließen. Bluetooth und Navi gelten als sicher. Flach und breit zieht sich der Lenker über die Gabelbrücke weg und endet in zwei Lenkerendenspiegeln. Die Seilzugkupplung wird von einer einfach gehaltenen axialen Bremspumpe mit angegossenem Ausgleichsbehälter ergänzt.

Nachfrage höher als Angebot

In China ist die LFS 700 von Benda im Juli 2021 enthüllt worden und auf dem Preisschild stehen zu Jahresbeginn 2022 umgerechnet etwa 5.400 Euro. Die Nachfrage in China fällt wohl wesentlich höher aus als erwartet, weshalb Reservierungen und Bestellungen im Moment (Stand Februar 2022) vorerst ausgesetzt sind. Ob Benda nach den kleinen 300er-Maschinen mittelfristig die LFS 700 nach Europa bringt, ist noch nicht bekannt. Der Cruiser LFC 700 mit 310er-Hinterrad ist über Benda in Österreich zu haben.

Fazit

Benda. Kannte vor einem Jahr noch keiner und heute hauen die Chinesen ein Teil nach dem anderen raus. Ob wir einen Cruiser mit 310er-Schlappen, mit einem 680er-Vierling im Rahmen wirklich benötigt, sei dahingestellt, das Naked Bike LFS 700 macht einiges her. Egal wie: China gibt weiter Gas. Und zwar so viel, dass wir kaum noch mitkommen.