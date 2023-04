Bimota KB4 RC ab 2023 Mit der Kawa-Bimota zum Race-Café

Mit der markentypisch sportlichen, vollverkleideten Bimota KB4 durfte MOTORRAD bereits im Herbst 2022 erste Testrunden drehen. Im Frühjahr 2023 soll das technisch eng verwandte Naked Bike KB4 RC folgen.

Bimota KB4 RC als extravagantes Naked Bike

Naked, also mehr oder weniger unverkleidet tritt die Bimota KB4 RC auf. RC ist hier, dem Vernehmen nach, die Abkürzung für Race-Café. Wenn man das einfach umdreht, klingt es wohlbekannt: Café Racer. In dieses Bild passen die Lenkstummel und der LED-Rundscheinwerfer. Alles andere an der KB4 RC sieht jedoch überhaupt nicht klassisch aus. Nicht einmal "normal modern", sondern, sagen wir mal: extravagant.

Kawasaki-Reihenvierzylinder mit 142 PS

Als solider Antrieb kommt hier ein Reihenvierzylindermotor von Kawasaki zum Einsatz. Jener Typ, der sich zigtausendfach bewährt hat bei der Z 1000 und der Z 1000 SX. Mit 1.043 Kubik und, Euro-5-konform, mit 142 PS bei 10.000/min sowie 111 Nm bei 8.000/min. Bei der Bimota KB4 RC darf dieses Triebwerk über eine neoklassisch arrangierte, schwarz beschichtete 4-in-2-Abgasanlage von Arrow röhren. Auffällig unauffällig ist der Wasserkühler, der hier nicht die 4 Krümmerrohre verdeckt, sondern mitsamt Ventilator im Heck versteckt ist. Außerdem gibt’s von Bimota einen Quickshifter für das 6-Gang-Getriebe dazu.

Semi-aktives Fahrwerk von Marzocchi

Prinzipiell gleich aufgebaut wie bei der KB4 ist das Fahrwerk der KB4 RC. Demnach handelt es sich um ein Verbund-Chassis aus Stahl-Gitterrohr und gefrästen Aluminium-Komponenten. Ebenfalls eine Eigenentwicklung ist die Aluminium-Hinterradschwinge im Superbike-Format. Federbein und Upside-down-Telegabel, jeweils voll einstellbar, werden für die Bimota KB4 von Öhlins zugeliefert. Neueste Fotos der KB4 RC zeigen jedoch Fahrwerkskomponenten von Marzocchi, vorn mit Verkabelung für semi-aktive Regelung, hinten zusätzlich mit Handrad zur Federvorspannung.

Nur 194 Kilo vollgetankt

Die Bremsen bezieht Bimota – eigentlich selbstverständlich – von Brembo. Das ABS wird wiederum von Kawasaki übernommen, ebenso die Schlupfregelung. Mit geschmiedeten Aluminiumrädern und fast 20 (19,5) Litern Sprit im großen Tank wiegt die KB4 RC angeblich gleich viel beziehungsweise gleich wenig wie die KB4: 194 Kilogramm.

Bimota KB4 RC ab Sommer 2023

Angeblich ab Sommer 2023 soll die Bimota KB4 RC ausgeliefert werden. Vorbestellt werden kann sie bereits, obwohl der Preis noch nicht genannt wurde. Mit mindestens 30.000 Euro muss wohl kalkuliert werden. Denn die KB4 wird seit Herbst 2022 in Deutschland für 35.700 Euro angeboten, und es ist nicht zu erwarten, dass die Modellvariante RC deutlich preisgünstiger sein wird.

Fazit

Naked Bike oder Café Racer, diese Bezeichnungen passen hier beide nicht so richtig. Vielleicht deshalb nennt Bimota dieses extravagante Konzept Race-Café, kurz RC. Im Sommer 2023 soll die KB4 RC auf die technisch eng verwandte, voll verkleidete KB4 folgen. Ebenfalls mit 142 PS starkem Kawasaki-Vierzylinder und 194 Kilo leicht, mit vollem 19,5-Liter-Tank. Der Preis wurde noch nicht genannt, ist aber um 30.000 Euro zu erwarten.