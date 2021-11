Brabus tunt KTM Brabus 1300 R auf KTM Super-Duke-Basis

Tuner Brabus aus Bottrop ist in der Autoszene eine ganz große Hausnummer. Regelmäßig purzeln aus den Hallen des Veredlers extrem potente Mercedes-Modelle. Auch arbeitet Brabus mit Smart zusammen. Die Aktivitäten von Brabus weiten sich offensichtlich auf den Zweiradbereich aus.

Brabus nutzt KTM-Basis

KTM

Beim europäischen Patentamt hat Brabus sich die Modellbezeichnung Brabus 1300 R schützen lassen. Und zwar in der Nizza-Klasse 12 für die Verwendung an Motorrädern und entsprechendem Zubehör. Eingereicht wurde der Schutz der Wortmarke bereits im August 2021, am 24. November 201 lief die Einspruchsfrist aus und der Schutz ist damit wirksam.

EUIPO

Wie verschiedene Medien berichten greift Brabus bei der Brabus 1300 R auf eine KTM 1290 Duke RR als Basismodell zurück. Die soll nach durchgesickerten Informationen zwar technisch unangetastet bleiben, aber um fünf Kilogramm abspecken. Wer Brabus kennt, darf hier jede Menge Anbauteile aus Karbon erwarten und sich auf einen heftigen Preis einrichten.

Fazit

Autotuner Brabus wendet sich der Zweiradszene zu. Der Patentschutz für den Modellnamen Brabus 1300 R deutet auf eine veredelte KTM 190 Super Duke hin.