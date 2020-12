Honda CB 500 F Modelljahr 2021 A2-Naked Bike fit für Euro 5

Zum Halbjahr 2020 kam die beliebte Honda CB 500 F auf 729 Neuzulassungen, womit sie auf Rang 27 der Zulassungsstatistik landete. Gar nicht schlecht. Zum Vergleich: Die CBR 500 R lag mit 392 Neuzulassungen auf Platz 50, die CB 500 X mit 331 Einheiten auf Rang 67. Gegen die CB 500 F setzt sich im Konkurrenzkampf der 500er nur die Markenschwester CMX 500 Rebel durch, die sich für gewöhnlich ganz oben in den Top 10 tummelt – im ersten Halbjahr 2020 mit 1.129 Exemplaren auf Platz 9.

Für Einsteiger, Aufsteiger und Umsteiger

Die Honda CB 500 F ist vor allem in der Altersklasse bis 24 Jahre beliebt und bei Fahrern zwischen 45 und 54 Jahren. Wir mutmaßen, dass es sich bei den einen um Einsteiger und Aufstiegskandidaten aus der 125er-Klasse handelt und bei den anderen um Einsteiger oder Umsteiger in der A2-Klasse. Und bei den A2-tauglichen 48 PS der CB 500 F bleibt es auch im Modelljahr 2021: Bei 8.600/min steht die maximale Leistung zum Abruf bereit, während 43 Newtonmeter maximales Drehmoment bei 6.500/min anliegen.

Die Honda CB 500 F schnürt auch im Modelljahr 2021 ein rundes Paket: der 471-cm³-Zweizylinder drückt, das 6-Gang-Getriebe flutscht und die Ergonomie wird wieder kleinen als auch großen Piloten gefallen. Das bunte LC-Display informiert den Fahrer schon seit dem umfassenden 2019er-Update darüber, welchen Gang er eingelegt hat und signalisiert mit dem konfigurierbaren Schaltindikator, wann es Zeit ist für den nächsten Gang.

Honda CB 500 F 2021 in 2 neuen Farben

Im Modelljahr 2021 wird die Honda CB 500 F zusätzlich in zwei neuen Farben erhältlich sein: Candy Caribbean Blue Sea und Candy Moon Glow Yellow. Daneben wird es weiterhin die Farben Grand Prix Red und Matt Gunpowder Black Metallic geben, während die beiden Varianten in Pearl Metalloid White / Matt Pearl Agile Blue sowie Candy Energy Orange aus dem Programm fallen. Die Preise starten ab 5.922 Euro (16 % MwSt) plus Nebenkosten.

Zubehör für CB 500 F 2021

Für die CB 500 F ist folgendes Honda-Originalzubehör erhältlich: 35-Liter-Top Case, Gepäckträger, Tanktasche, Heckpacktasche, hoher Windschild, Felgenbänder, Tankpad, 12-V-Steckdose, Soziusabdeckung, Hauptständer.

Technische Daten Honda CB 500 F 2021

Flüssigkeitsgekühlter Parallel Twin mit 471 cm³ Hubraum

Bohrung x Hub: 67mm x 66.8mm

Verdichtung: 10.7: 1

Max. Leistung: 48 PS (35 kW) bei 8.600/min

Max. Drehmoment: 43 Nm bei 6.500/min

Motorölmenge: 3.2 Liter

Tankinhalt: 17,1 Liter (inkl. Reserve)

Verbrauch (WMTC): 3,5 Liter/100 km

6-Gang-Getriebe; Mehrscheiben im Ölbad

Stahlrohrrahmen

Abmessungen (L x B x H): 2.080 mm x 790 mm x 1.060 mm

Sitzhöhe: 785 mm

Radstand: 1.410 mm

Lenkkopfwinkel: 25.5°

Nachlauf: 102 mm

Bodenfreiheit: 145 mm

Gewicht (vollgetankt): 189 kg

Federung vorne: 41 mm Telegabel, Federvorspannung einstellbar

Federung hinten: Kastenschwinge mit Pro-Link-Aufhängung, Federvorspannung 5-fach einstellbar

Räder vorne: Aluminium Speichenräder

Räder hinten: Aluminium Speichenräder

Reifengröße vorne: 120/70R–17M/C

Reifengröße hinten: 160/60R–17M/C

Bremsen: ABS

Bremse vorne: 320 mm Wave-Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremszange

Bremse hinten: 240 mm Wave-Bremsscheibe mit Einkolben-Bremszange

Fazit

Die Honda CB 500 F ist im Modelljahr 2021 – wie ihre 500-cm³-Schwestern CB 500 X und CBR 500 R – für die Euro 5-Norm homologiert. Hinzu kommen mit Candy Caribbean Blue Sea und Candy Moon Glow Yellow zwei neue Farbvarianten. Aber das war es im Großen und Ganzen schon mit der Modellpflege fürs A2-Naked Bike, das 2019 eine umfassende Überarbeitung erfuhr.