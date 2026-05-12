MOTORRAD-Leser testen Ducati Monster:

Vom 24. April bis 22. Mai 2026 testen 4 MOTORRAD-Leserinnen und -leser die neue Ducati Monster im Rahmen der exklusiven Ducati Monster Leser Experience 2026. Hier lest ihr, welche Eindrücke die vier während ihrer Zeit mit der Testmaschine sammeln und was sie erleben.

Testeindrücke Bastian Brandenburg

Ducati Bastian fährt bislang eine Yamaha YZF R9 und eine Ducati Diavel: "Für den Mix aus Alltag und Sportlichkeit passt der V2 mit seinen 111 PS optimal. In der Stadt kannst du ganz entspannt fahren, aber wenn du mehr Schräglage fährst, hast du ausreichend Druck, um gut aus deiner Kurve zu kommen, selbst wenn du mal einen Gang zu hoch bist."



Bastian, was hast du mit der Ducati Monster in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? In den ersten 2 Wochen mit der Monster haben wir die ersten 555 Kilometer gesammelt 1. beim Pendeln zur Arbeit und 2. auf sportlichen Wochenend-Runden.

Die Pendel-Route fahre ich mit meinem harten Sportler sonst eher ungern – weil holprige alte Straßenabschnitte dazugehören, ein kurzes Stück Autobahn und zuletzt der typische Stadtverkehr. Aber mit der Monster macht selbst das wirklich viel Spaß, egal welche Bedingungen. Helm auf, Griffheizung an und Los! Auf dem Heimweg von der Arbeit habe ich dann natürlich noch Extra-Runden gedreht. Dabei ist mir aufgefallen, dass man sich wirklich sehr schnell sicher- und wohlfühlt auf dem V2-Aggregat. Am Wochenende habe ich mich mit der Monster natürlich auf meine Haustrecke begeben und genau hier ist mir aufgefallen, wie gut sie funktioniert. Trotz des eher weichen und auf Komfort ausgelegten Fahrwerks wird feinste Sportlichkeit geliefert. Das Showa-Fahrwerk spricht super auf Kurven an. Auch wenn man mal mehr am Hahn zieht, lässt sich die Monster super einfach durch die Kurve drücken. Was hat dich überzeugt? Die Kombination und Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit. Die Abstimmung des Fahrwerks, zusammen mit der Sitzposition – man kann recht komfortabel auch längere Strecken zurücklegen, aber eben auch in den Kurven zügig unterwegs sein. Dazu passt die Bremsanlage von Brembo wirklich wunderbar ins Konzept. Und die Reifenwahl ab Werk macht das Paket für den sportlichen Einsatz perfekt. Mit den Pirelli Diablo Rosso IV und kurzem Warmfahren kleben die Reifen auf der Straße wirklich gut und vermitteln grundsätzlich ein super Feeling.

Was hat dich überrascht? Beim ersten Anblick der 2026er Monster ist mir aufgefallen, dass an der Schaltstange gar kein klassisches Quickshift-System verbaut ist. Ducati greift bei der Naked-Einsteigerklasse jetzt auf Sensoren zurück, die direkt im Getriebe sitzen und den Druck der Schaltvorgänge überwachen. Das Ganze führt zu präziseren Gangwechseln und funktioniert auch bei niedrigeren Drehzahlen.

Der Durchzug des neuen V2 hat meine vorherigen Erwartungen tatsächlich übertroffen. Die Maschine schiebt besonders untenrum schon echt gut raus, sodass das Vorderrad sehr schnell seine Motivation in Richtung Himmel zeigt.

Auf dem Papier hat die neue Monster zwar weniger PS als ihre Vorgängerin, ist jedoch auch leichter geworden. Ich habe den Durchzug mit einer 2022er-Monster SP verglichen und meine Vermutung, dass das aktuelle Modell hinten dran bleibt, hat sich nicht bewahrheitet. Testeindrücke Vanessa Neumann

Ducati Vanessa fährt privat eine Yamaha MT-09, für die nächsten 4 Wochen aber die brandneue Ducati Monster.



Vanessa, was hast du mit der Ducati Monster in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? In den ersten beiden Wochen konnte ich mit der Monster bereits 1.400 Kilometer machen. Neben den täglichen kleinen Strecken zur Arbeit, zum Einkaufen etc. genieße ich die Monster auf Feierabendrunden und Wochenendtouren. Bisher war ich primär auf den kurvenreichen Strecken im Erzgebirge und der Sächsischen Schweiz unterwegs. Auch ein Abstecher auf die tschechische Seite war dabei. Zudem habe ich eine größere Tour nach Thüringen gemacht, wobei die Runden über das Schleizer Dreieck das Highlight waren.

Was hat dich überzeugt? Der neu entwickelte V2 überzeugt mich mit gut dosierbarem Drehmoment, welches schon im niedrigen Drehzahlbereich anliegt. Zusammen mit dem schnell reagierenden Quickshifter ist es eine Freude, aus Kurven herauszubeschleunigen, und mit Blipper sowie der einstellbaren Motor- und feinfühligen Vorderradbremse wieder in die nächste Kurve hineinzubremsen.

Dank der vielen individuellen Einstellmöglichkeiten von Wheelie Control bis Motorbremskontrolle kann das Motorrad wunderbar auf die persönliche Fahrweise abgestimmt werden.

Positiv fällt außerdem auf, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie in Kreisverkehren oder engen Kurven, kein unangenehmes Ruckeln auftritt und die Fahrfreude auch im stockenden Feierabendverkehr nicht abhandenkommt. Die Monster ist ein sehr handliches Bike mit viel Schräglagenfreiheit, das sich wunderbar über die Landstraßen jagen lässt und sich genau dort zu Hause fühlt.

Die Kombination mit den Pirelli Diablo Rosso IV ist besonders bei sportlicher Fahrweise ein Genuss und bietet bis an die Reifenkante wunderbares Feedback bei sehr hohem Gripniveau.

Die verschiedenen Fahrmodi sind für den jeweiligen Zweck passend abgestimmt, sodass die Monster auch im strömenden Regen eine angenehme Souveränität vermittelt.

Mein persönliches kleines Highlight ist die Griffheizung dank derer auch Fahrten bei Temperaturen im einstelligen Bereich gut zu meistern sind.

Der angenehme Sound des V2 schon mit der werkseitigen Abgasanlage und das edle Design runden die Ducati Monster ab. Was hat dich überrascht? Die Monster liefert an der Vorderachse sehr direktes Feedback. Im Vergleich zu meiner MT-09 wirkt sie gerade auf unebenen Straßen etwas nervöser und verlangt nach feinfühliger Arbeit am Lenker.

Testeindrücke Philipp Isenmann

Ducati Philipp fährt, wenn er nicht gerade an der Ducati Monster Leser Experience teilnimmt, seine Triumph Daytona 675 SE, seine Triumph Thruxton 900 oder eine von seinen beiden Triumph Street Triple. Er könnte sich gut vorstellen, seinen Fuhrpark um eine Ducati zu erweitern.



Philipp, was hast du mit der Ducati Monster in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Mit der Monster bin ich eine Schwarzwaldtour (320 km) sowie mehrere kleine Touren von ca. 30-50 km gefahren. Zudem habe ich Sie im Alltag eingesetzt, von Fahrten ins Büro, Fahrten zu Geschäftspartnern bis hin zum Brötchen holen.

Ein besonderes Erlebnis war die Berührung des Schalthebels mit dem Asphalt in einer Kurve im Schwarzwald und einer Übergangsreparatur bis zum Tausch des Hebels durch den Ducati-Partner.

Was hat dich überzeugt? Die Alltagstauglichkeit der Monster ist überwältigend. Der V2 überzeugt in jedem Drehzahlbereich mit gutem Ansprechverhalten und ausreichend Leistung. Der Schaltautomat lässt das Motorradfahren einem Automatikgetriebe im Auto nahekommen und ist perfekt abgestimmt. Die Möglichkeit, den Fahrmodus an die Situation der Tour anzupassen, vermittelt ein sicheres Gefühl bei plötzlich einsetzendem Regen.

Was hat dich überrascht? Wie unkompliziert es ist, ein Motorrad im Alltag zu bewegen,

wie es passieren kann, dass der Schalthebel in der Kurve schleift und abbricht,

warum man den Tempomat nicht schon ab 30 km/h aktivieren kann, sondern erst ab 40,

warum man am Lenker zwei schöne getönte Behälter für die Bremsflüssigkeit und die Kupplungsflüssigkeit hat, aber den Behälter an der Hinterradbremse in diesem altmodischen Design umsetzt. Testeindrücke Lara Wente

Ducati Laura fährt aktuell eine BMW F 900 R, überlegt aber, als nächstes eine Ducati Monster oder eine Triumph Trident 800 zu kaufen. "Die Monster war das erste Motorrad, das mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Bereits 1996 stand auf meinem Schulweg regelmäßig eine rote Monster – sie hat meine Begeisterung für Motorräder maßgeblich geprägt."



Laura, was hast du mit der Ducati Monster in diesen Wochen unternommen und/oder erlebt? Ich habe die Monster, in der Familie liebevoll "Duci" getauft, im Hamburger Alltagsverkehr und für ein paar Landpartien durch die Lüneburger Heide genutzt.

Was hat dich überzeugt? Ich habe mich selten auf einem Motorrad so schnell zu Hause gefühlt. Die Monster baut innerhalb kürzester Zeit eine erstaunliche Verbindung zwischen Mensch und Maschine auf. Dazu dieser unverwechselbare Sound: Präsent, aber nicht aufdringlich oder übermäßig laut. Wunderbar basslastig und voller Charakter. Noch nie hat mich ein Motorrad auf der emotionalen Ebene so tief beeindruckt. Und offenbar wirkt die Italienerin nicht nur auf mich. Was mir völlig neu war: Ich wurde an Ampeln, Tankstellen oder Parkplätzen häufig von völlig Fremden auf das Motorrad angesprochen. Die Monster zieht Blicke und positive Reaktionen an.

Was hat dich überrascht? Die Maschine fühlt sich erstaunlich kompakt und leichtfüßig an. Im Feierabendverkehr wuselt sie beinahe spielerisch durch die Stadt – eher Vespa als Full-Size Naked Bike. Bis man den Gasgriff öffnet und der V2 unmissverständlich klarmacht, dass hier deutlich über 100 PS arbeiten.

Auf der Landstraße ist die Monster dann endgültig in ihrem Element. Besonders positiv hat mich die Abstimmung aus Fahrwerk und Bereifung überrascht. Am Kurveneingang verlangt sie zwar eine klare Ansage, zieht anschließend aber mit beeindruckender Stabilität und Präzision durch den Radius. Die Monster vermittelt dabei jederzeit ein sehr direktes Gefühl für den Straßenbelag, wirkt dabei aber nie ruppig oder unnötig hart. Dazu passt der Motor perfekt: Schon bei niedrigen Drehzahlen liefert er souveränen Vortrieb, bleibt dennoch jederzeit kontrollierbar und berechenbar.