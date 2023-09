In diesem Artikel:

Nur 300 Stück wird es geben und die werden wohl teuer. Kostet die "Basis-Version" der MV Agusta Brutale 1000 RR schon gut 36.000 Euro, wird die Assen als Carbon-beräderte Edelversion einige Tausend Euro mehr kosten. Wie viel, wollte MV zur Präsentation beim Classic-GP-Lauf in Assen am 9. September 2023 nicht sagen. Aber in diesen Kreisen dürfte der Betrag – egal wie hoch – als Briefmarkengeld auf dem antiken Eichensekretär liegen.