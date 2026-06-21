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Suzuki GSX-8S im Dauertest: Zwischenbilanz nach 28.700 Kilometer

Suzuki GSX-8S nach 28.700 Kilometer
Dauertest-Zwischenbilanz beim Suzuki-Roadster

Suzuki GSX-8S im Dauertest – Zwischenbilanz nach 28.700 km, mit Service und sämtlichem Zubehör (Auspuff, Federbeine, Gepäck, Hebel) im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.06.2026
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Dauertest-Zwischenbilanz beim Suzuki-Roadster
Foto: Tyson Jopson

Naked, Reihentwin, Mittelklasse. Diese drei Attribute scheinen beinahe Garant für einen weitestgehend reibungslosen Ablauf im MOTORRAD-Dauertest zu sein. Was Aprilia Tuono 660 und Yamaha MT-07 in den vergangenen Jahren vormachten, scheint sich durch Suzukis GSX-8S zu bestätigen – zumindest auf den bisher abgespulten 28.700 Kilometern.

ZUBEHÖR im Test: siehe Bildergalerie oben

Seit Oktober 2023 ist sie fester Bestandteil des MOTORRAD-Fuhrparks, macht dabei viel Spaß und bemerkenswert wenig Ärger. Klar, völlig spurlos geht der Ganzjahresbetrieb an keiner Maschine vorüber. Etwas rostgeplagte Krümmerschrauben oder die jüngst entdeckten schwergängigen Kugelgelenke an den Rückspiegeln kann man dem blauen Kurvenräuber nicht wirklich übel nehmen.

Ein ...