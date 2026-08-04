A2-Cruiser mit V2 und Automatik: Rieju Coaster 407 für unter 5.000 Euro

Rieju gibt es noch in Spanien, als Motorradhersteller mit jahrzehntelanger Tradition. Neuerdings erweitert Rieju sogar sein Modellsortiment, allerdings mit wesentlichen technischen Komponenten von chinesischen Partnern.

Rieju Coaster 407 – komplett aus China? Die neue Rieju Coaster 407 scheint sogar komplett aus China zu stammen, Design inklusive. Sie ist offenbar nahezu identisch mit dem bereits 2025 eingeführten chinesischen Modell Marshal Yes 418.

V2-Motor mit 35 PS für die A2-Klasse Motorisch bedeutet das für die Rieju Coaster 407, dass sie einen prestigeträchtigen V2 im Rahmen hängen hat. Nicht mit 407, sondern mit 385 Kubik sowie mit Wasserkühlung, insgesamt 8 Ventilen und Euro-5+-Abstimmung kommt der V-Twin angeblich auf bis zu 35 PS (26 kW) bei 8.250/min. Das ist zwar deutlich unterhalb des A2-Limits (48 PS), aber immerhin ausreichend für 155 km/h Höchstgeschwindigkeit (Werksangabe).

Automatik-Getriebe AMT Als moderne Standard-Ausstattung bekommt die Rieju Coaster 407 ein Automatik-Getriebe (AMT). Zwar ist der Kupplungshandhebel noch vorhanden, doch der ist hier eigentlich überflüssig, denn einen Fußschalthebel hat die Coaster 407 nicht. Wahlweise schaltet die AMT-Elektronik die 6 Gänge vollautomatisch, oder sie kuppelt nur automatisch, während der Fahrer die Gänge mit Schaltern am linken Lenkergriff wechselt.

Unter 70 Zentimeter Sitzhöhe und unter 200 Kilo Mit einem sauberen Zahnriemen als Endantrieb ist die Rieju Coaster 407 nutzerfreundlich, und mit nur 69 Zentimeter Sitzhöhe ist sie umso anfängerfreundlicher, zumal für kleinere Fahrer und Fahrerinnen. Mit den von Rieju genannten 180 Kilogramm (ohne Sprit) ist sie zudem relativ leicht – für Cruiser-Verhältnisse. Mit gefülltem 16-Liter-Tank dürfte sie unter der 200-Kilo-Marke bleiben.

Technische Daten, Räder und Reifen Mit verkleideter Telegabel vorn (Federweg 120 mm) und verstecktem Federbein hinten (Federweg 65 mm) rollt die Rieju Coaster 407 auf ansehnlichen, vielspeichigen Aluminiumguss-Rädern. Und auf stattlichen Reifenformaten: 130/60-19 vorn, 180/55-17 hinten.

ABS, TCS, USB, Connectivity und Keyless Jeweils eine Scheibenbremse pro Rad genügt konzeptionell für die Rieju Coaster 407, zumal in Kombination mit ABS. Sogar eine Schlupfregelung (TCS) ist an Bord, außerdem ein Digital-Display mit Connectivity, ein Funkschlüssel-System (Keyless) und zwei USB-Anschlüsse (A+C).

Rieju Coaster 407 unter 5.000 Euro – Preis in Deutschland? In Spanien kostet die Rieju Coaster 407 nur 4.961 Euro. In Deutschland ist ebenfalls ein Preis unter 5.000 Euro zu erwarten, doch eine genaue Preisangabe vom deutschen Rieju-Importeur (März Motorradhandel) liegt bislang nicht vor.