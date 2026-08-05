Noch geheime Kawasaki Versys 900: Neues Crossover-Modell beim Video-Dreh erwischt

Als Souvenir aus dem Sommerurlaub in Montenegro brachte uns das MOTORRAD-Leser-Pärchen Kathleen und Benjamin ein paar Fotos mit. Darauf zu sehen, am Rande einer kurvenreichen Landstraße, ist ein Video-Team von Kawasaki – mit 2 noch geheimen, aber nur teilweise abgedeckten Motorrädern.

Neues Crossover-Modell: Kawasaki Versys 900 Bei genauer Betrachtung dieser Schnappschüsse (siehe oben in der Bildergalerie) erahnen wir die neue Kawasaki Versys 900, als Crossover-Sport-Touring-Modell mit hoher Verkleidung an der Front und Gepäckträger am Heck.

Motor: Vierzylinder von der Z 900 – hier auch mit 124 PS? Eindeutig zu erkennen ist der Antrieb der mutmaßlichen neuen Kawasaki Versys 900: Es ist der von der Z 900 bekannte, beliebt-bewährte Reihenvierzylinder-Motor. Unterstellt man die unveränderte Übernahme der aktuellen Z-900-Konfiguration, ergeben sich daraus folgende Eckdaten: 948 Kubik und maximal 124 PS (91 kW) bei 9.500/min sowie 97 Nm bei 7.700/min. Inzwischen mit Schlupfregelung und Quickshifter am 6-Gang-Getriebe.

Fahrwerk: mit neuem Gitterrohr-Rahmen Während die unter der Abdeckung herausragende Aluminium-Hinterradschwinge der mutmaßlichen Kawasaki Versys 900 bis hin zum typisch geformten Kettenrad ebenfalls an die Z 900 erinnert, hängt der Vierzylinder hier in einem komplett neuen Gitterrohr-Rahmen aus Stahl. Und die Upside-down-Telegabel scheint mitsamt der Doppelscheibenbremse von der Versys 1100 zu stammen.

Federwege: um 150 mm, Sitzhöhe: um 840 mm Auch bei der Kawasaki Versys 900 sind konzeptgerechte Crossover-Federwege zu erwarten, also irgendwo zwischen normalem Straßen-Standard und erhöhtem Reiseenduro-Niveau. Konkret: um 150 Millimeter vorn wie hinten, wie bei der Versys 1100. Das dürfte auch bei der neuen 900er-Versys um 84 Zentimeter Sitzhöhe ergeben.

Standard: 17-Zoll-Räder mit Straßenreifen Ganz ohne Offroad-Ambitionen rollt auch die neue Kawasaki Versys 900 auf 17-Zoll-Rädern aus Aluminiumguss mit Straßenreifen in den Standardgrößen, also 120/70-17 vorn und 180/55-17 hinten.

Gewicht: 230 Kilogramm inklusive Hauptständer? Beim Thema Gewicht ist zu hoffen, dass die neue Kawasaki Versys 900 sich so deutlich wie möglich von der größeren 1100er distanziert. Denn die wiegt über 250 Kilogramm, und die 900er sollte sich eher an ihresgleichen orientieren – also nicht schwerer als 230 Kilogramm werden. Am besten inklusive Hauptständer, wie beim Videodreh bereits zu sehen.

Die Konkurrenz: Crossover-Modelle von 900 bis 1.000 Kubik Auch beim Thema Preis sollte die neue Kawasaki Versys 900 sich entsprechend konkurrenzfähig positionieren. Zumal die Honda CB 1000 GT derzeit zum Kampfpreis in den Handel kommt, für 14.429 Euro – mit 150 PS und Seitenkoffern. Die Kawasaki Versys 1100 (135 PS) kostet aktuell ab 14.220 Euro (ohne Koffer), die Versys 650 (67 PS) 9.070 Euro und die Z 900 (124 PS) 10.170 Euro.

Kawasaki Versys 900 für 2027? Technische Daten und Preis? Also könnte die neue Kawasaki Versys 900 für circa 12.000 Euro ins Crossover-Business einsteigen. Dazu kommt möglicherweise eine etwas teurere "SE"-Variante mit gehobener Ausstattung. Und wann? Wenn das Ende Juli gedrehte Video geschnitten ist, spätestens im Herbst 2026 für den Kawasaki-Jahrgang 2027.