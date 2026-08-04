Zontes ZT 703-T (ETC): Mit Dreizylinder, Komfort-Fokus und Vollausstattung

Die Zontes 703 T präsentiert sich als sportlicher Tourer – ein Motorrad, das Alltag und Fernreise gleichermaßen meistern möchte. Der chinesische Hersteller verspricht ein modernes Konzept, das Komfort, Sicherheit und Fahrspaß vereint.

Motor: 699 Kubik, 3 Zylinder, A2-tauglich Das Herzstück der Zontes ZT 703-T (ETC) bildet ein flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder mit 699 cm³ Hubraum, 4 Ventilen pro Zylinder (dohc) und einer Verdichtung von 13:1. Er leistet 70 kW (95 PS) bei 11.500/min und liefert ein maximales Drehmoment von 74,4 Nm bei 8.500/min. Für Einsteiger oder Aufsteiger gibt es eine A2-Version mit 35 kW (48 PS) bei 8.500/min.

Ride-by-Wire, Tempomat, Quickshifter mit Blipper Die Elektronik-Ausstattung unterstreicht den Touren-Charakter der Zontes ZT 703-T (ETC): Ride-by-Wire, Tempomat und Quickshifter mit Blipper für präzise Gangwechsel in beide Richtungen.

Reisefertig ab Werk: Schutzbügel, Zusatzscheinwerfer, Koffer-Set Zontes liefert die 703 T serienmäßig mit kompletter Reiseausstattung. Dazu gehören robuste Schutzbügel, Zusatzscheinwerfer und ein Koffer-Set – ein klares Bekenntnis zum Touring.

Crossover-Fahrwerk von Marzocchi, Bremsen von Nissin Das Crossover-Fahrwerk für die Zontes ZT 703-T (ETC) entstand auf Basis der Enduro-Schwester 703 F, in Zusammenarbeit mit Marzocchi. Es umfasst eine voll einstellbare USD-Gabel (Ø 43 mm) mit großzügigen 155 mm Federweg und ein Monoshock-Federbein mit 146 mm Federweg. Für die Verzögerung sorgen Nissin-Bremsen: vorn eine Doppelscheibe (300 mm), hinten eine Scheibe mit 240 mm Durchmesser.

Assistenzsysteme: 6-Achsen-IMU, Kurven-ABS, TCS Eine 6-Achsen-IMU unterstützt die Assistenzsysteme und verbessert die Stabilität, besonders in Kurven. Zontes nennt ein Zweikanal-Kurven-ABS, das auch bei wenig Grip – etwa auf nassem Asphalt, Sand oder Schotter – zuverlässig arbeiten soll, sowie eine Traktionskontrolle (TCS), die das Hinterrad überwacht.

Tourenkomfort: Windschutz, Heizungen, USB und Kameras Für lange Fahrten bietet die Zontes ZT 703-T (ETC) einige Komfort- und Technik-Features:

Windschild reduziert den Fahrtwind und beugt Ermüdung vor.

Griff- und Sitzheizung (je 3 Stufen) lassen sich über das Cockpit steuern.

USB-Anschlüsse (Typ A und C) mit Strombegrenzung laden Geräte unterwegs.

Ein HD-TFT-Farbdisplay mit 4 Designs und adaptiver Beleuchtung zeigt Smartphone-Inhalte (Navigation, Anrufe) und den Reifendruck.

Front- und Rückkameras bieten einen Dashcam-Modus (kontinuierliche Aufzeichnung) sowie eine Actioncam-Funktion (Fotos). Zudem stehen 4 Fahrmodi zur Wahl: "Road", "Sport", "Rain" und "Rider".

Zontes 703 F Adventure mit Triple

Chassis und Abmessungen: Alu-Rahmen, 17-Zoll-Bereifung Der Aluminium-Perimeterrahmen (Druckguss) mit Alu-Schwinge und abnehmbarem Heckrahmen wiegt 12,5 kg. Hinterbau und Schwinge bringen 2,7 kg auf die Waage. Insgesamt bringt die Zontes ZT 703-T (ETC) laut Hersteller 216 Kilo auf die Waage (fahrbereit). Sie rollt auf 17-Zoll-Rädern mit 120/70–17 vorn und 180/55–17 hinten.

Maße und technische Daten der Zontes ZT 703-T (ETC) Sitzhöhe: 805 mm

Tankvolumen: 20 l (davon 4,2 l Reserve)

Gewicht fahrbereit: 216 kg

Radstand: 1.480 mm

Bodenfreiheit: 160 mm

Verbrauch: 4,3 l/100 km (Herstellerangabe) Zontes ZT 703-T (ETC) – Farben, Preis, Verfügbarkeit Zontes bietet zwei Lackierungen an: "Bright Silver" und "Special Black".

Laut Hersteller soll die Zontes ZT 703-T (ETC) ab September verfügbar sein. Stand heute (4. August 2026) führen die deutschen Zontes-Händler sie noch nicht auf ihren Websites auf. Ein Preis wurde offiziell auch noch nicht kommuniziert. Da die mit ihr verwandte Reiseenduro Zontes ZT 703 F aktuell 8.990 Euro kostet, gehen wir davon aus, dass auch die ZT 703-T unterhalb der 9.000-Euro-Marke eingepreist wird.