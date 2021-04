Suzuki GSX-S 1000 (2021) Restyling für das Naked Bike

Der japanische Motorradhersteller Suzuki bringt zur Saison 2021 eine überarbeitete GSX-S 1000 an den Start. Jetzt gibt es einen ersten Teaser und ein Premierendatum.

Suzuki renoviert sein großes Naked Bike und spendiert ihm dabei markante Veränderungen. Ein erster Video-Teaser verrät dabei Details.

Zu sehen gibt es kleine Winglets an den Flanken des Zylinderkopfs des 1.000er Vierzylinders. In der Frontmaske steckt künftig ein LED-Scheinwerfer, der sechseckige Elemente übereinander türmt. Das Heck erscheint höher und erinnert an die neue Hayabusa. Zu erahnen ist auch eine neue Tankform. Zudem wird Suzuki den bislang 150 PS starken Vierzylinder auf Euro 5 trimmen. Darüber hinaus erwarten wir noch mehr Assistenz- und Regelsysteme.

Suzuki

Auch hier dürfte die Hayabusa die Fahrtrichtung vorgeben. Das ganze Bike will Suzuki am 26. April 2021 in einer Online-Premiere enthüllen. Wann die neue Suzuki GSX-S 1000 dann wirklich zu den Händlern rollt ist noch nicht bekannt. Für den Saisonstart 2021 kommt sie auf jeden Fall zu spät.

Fazit

Suzuki überarbeitet die GSX-S 1000 umfangreich. Zu dem Kunden rollen dürfte das neue Naked Bike aber wohl erst spät im Jahr oder gar erst zu Saison 2022.