Suzuki GSX-S 950/1000 SERT Franzosen feiern Langstrecken-Erfolg

Das Yoshimura SERT-Suzuki-Team hat sich den Weltmeistertitel in der EWC-Langstreckenweltmeisterschaft 2021 geholt. Dem Fahrertrio Sylvain Guintoli, Xavier Simeon und Gregg Black reichte beim Saisonfinale in Most am 9. Oktober 2021 ein dritter Platz. Der japanische Hersteller hat sich damit zum 20. Mal den Titel auf der Langstrecke gesichert. Und weil das SERT-Team in Frankreich beheimatet ist, feiert Suzuki Frankreich den WM-Titel mit einem ganz speziellen Design-Kit.

Aufkleber sorgen für Renn-Look

Suzuki Das Design-Kit eifert der Langstrecken-Rennmaschine nach.

Die Franzosen greifen dazu nicht auf eine GSX-R 1000 R als Basismodell zurück, sondern auf eine Suzuki GSX-S 1000 und die baugleiche GSX-S 950. Technisch ändert sich an der Naked Bike-Basis nichts – dafür wird optisch nachgelegt. Auf einer schwarzen Grundlackierung – inklusive Felgen – machen sich zahlreiche neue Aufkleber breit. Über die Tank-Seitenverkleidungskombination strecken sich rot-weiß-blaue Designstreifen sowie ein weißer Suzuki-Schriftzug. Ähnliche Grafiken finden sich auch auf dem Sitzhöcker mit Abdeckung, auf dem Bugspoiler und der Lampenmaske. Ergänzend finden sich noch zahlreiche Sponsoren-Aufkleber. An den schwarzen Felgen setzen blaue Felgenrandaufkleber Akzente.

Das Design-Kit wird nur in limitierter Auflage angeboten. Zu beziehen ist es direkt über die Suzuki-Händler in Frankreich. Es kann mit Neumaschinen kombiniert oder an Bestandsmodelle nachgerüstet werden. Preise wurden noch nicht genannt.

Fazit

Suzuki Frankreich feiert den Langstrecken-WM-Titel mit einem Design-Kit für die beiden baugleichen Naked Bikes GSX-S 950 und GSX-S 1000.