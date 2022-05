Triumph mit neuen Farben für die Roadster 2022 In Orange und Schwarz in die neue Saison

Eine Speed Triple in Orange. Das gab es schon. Die Älteren und Kenner werden sich erinnern. Die T300 Speed Triple gab es zum Start in Lucifer Orange und die 1050er-Speedy ab 2008 in Blazing Orange. 2022 ist wieder Orange auf der Palette der Speed Triple 1200 RS und heißt Matt Baja Orange.

Tank, Scheinwerfermaske, Motorspoiler, Kühlerabdeckungen und das Heck sind wahlweise in mattem Orange zu haben. Für den deutschen Markt sind die Farben noch nicht kommuniziert. In England erweitert der neue Lack die Auswahl auf drei Farben. Der Unterschied zu den bekannten Saphire Black und Matt Silver Ice: Er kostet 300 Pfund-Sterling Aufpreis.

Trident 660 in Orange

Nur 100 Pfund Aufpreis kostet eine Mischung aus Matt Baja Orange und Matt Strom Grey bei der Triumph Trident 660 für 2022. Wohl durch den deutlich niedrigeren Anteil an Lackteilen am aktuell kleinsten Triple-Krad der Briten, die an der Trident nur Teile des Frontfenders und den Tank lackieren.

Street Triple in Schwarz

Die große Schwester der Trident, die Street Triple, wird 2022 in England nach aktuellem Stand nur in Carbon Black angeboten. Ob dieses dezente Kleid die in Deutschland deutlich offensiveren Muster in Matt Jet Black und Silver Ice, dessen Variante das Carbon ist, ersetzt oder ergänzt, ist nicht bekannt. Übrigens: Das Silver Ice kostet bei uns derzeit 200 Euro Aufpreis.

Fazit

Triumph bringt Farbe ins Spiel. Die Roadster Speed Triple 1200 RS und Trident 660 werden 2022 zusätzlich und aufpreispflichtig in Matt Baja Orange angeboten. Die Street Triple – laut der UK-Seite von Triumph – kommt 2022 nur noch in Carbon Black auf den Markt. Triumph Deutschland wird Mitte Mai 2022 über die neuen Roadster-Farben kommunizieren.