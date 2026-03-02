10 Jahre Garantie bei Suzuki: In Frankreich macht Suzuki ein neues Angebot

10 Jahre Garantie auf eine neue Suzuki – so lautet das Angebot von Suzuki Frankreich für alle aktuellen Bikes, gekauft ab dem 1. Januar 2026. Und das ohne Kilometerbegrenzung. Allerdings nur für rein auf der Straße betriebene Motorräder, die in Frankreich registriert sind. Grenzgänger profitieren davon kaum. Und es ist noch ein kleiner Haken dabei.

10 Jahre Garantie, aber nur mit Scheckheft Die 10 Jahre Garantie auf Neufahrzeuge gibt Suzuki in Frankreich ab dem 15. März 2026, allerdings rückwirkend für alle neuen Bikes, die ab dem 1. Januar 2026 verkauft wurden. Zuvor galten in Frankreich 5 Jahre Garantie für Bikes, seit dem 1. Januar 2024.

Die 10 Jahre setzen sich aus den bekannten 2 Jahren Hersteller-Gewährleistung und 8 Jahren Anschlussgarantie zusammen. Wobei Suzuki die Anschlussgarantie von Jahr zu Jahr neu vergibt, wenn die Inspektionen im Jahresturnus bei einem Vertragshändler durchgeführt werden. Demnach ist Selberschrauben tabu, wenn das Bike in die Jahre gekommen ist und die Garantie erhalten bleiben soll.

Doch selbst dafür hat Suzuki in Frankreich eine ungewöhnliche Lösung: Die Anschlussgarantie kann durch eine erneute Inspektion beim Vertragshändler wiederhergestellt werden, was besonders für etwaige Zweitbesitzer attraktiv sein könnte, denn derartige Garantien gelten für das Motorrad und nicht für den Käufer.

Und es gibt noch einen kleinen Haken Alles schön und gut mit den 10 Jahren Garantie von Suzuki in Frankreich, doch die exakten Konditionen zeigt Suzuki im ersten Schritt nicht, denn diese heute geläufigen Anschlussgarantien sind nichts anderes als Versicherungen, die der Hersteller mit einer dritten Partei abschließt.

Von entsprechenden Angeboten in Deutschland ist bekannt, dass die Schäden, für die Versicherung bzw. Garantie einspringen, klar geregelt sind. Da können unter Umständen schon selbst angebrachte Umbauteile zum Erlöschen des Anspruchs führen – was bei einem bis zu 10 Jahre alten Bike doch eher die Regel als die Ausnahme sein dürfte.

Sprich, die 10 Jahre in Frankreich sind mit einigen Fragezeichen behaftet. Dagegen ist die aktuelle Regelung von Suzuki in Deutschland zwar enger umrahmt, dafür klarer definiert.

4 Jahre Garantie in Deutschland Seit dem 1. Juli 2023 gibt Suzuki die "Pro Garantie" für Neufahrzeuge und setzt die 4 Jahre Garantie in Deutschland aus 2 Jahren Hersteller-Gewährleistung und 2 Jahren Anschlussgarantie zusammen. Zwar ist die an die Laufleistung von maximal 80.000 Kilometer gebunden, doch laut Suzuki übernehmen beide Garantieteile alle Kosten für Material und Arbeitszeit ohne Selbstbeteiligung.

Allerdings muss das Motorrad auch hier jährlich zur Inspektion beim Vertragshändler. Doch die Garantie gilt dann selbst für gewerblich genutzte Bikes, sofern sie straßenzugelassen sind und über 300 Kubik haben. Jedoch gilt auch hier: Auf den ersten Blick sind die Ausschlussgründe nicht direkt zu erkennen.