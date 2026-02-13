110 Pflege im Winter

Winterfahrten mit dem Motorrad sind zwar keine boomende Trendsportart, aber mit zunehmend höheren Temperaturen in unseren Regionen durchaus eine Option. Doch ganz ohne Vor- und Nachbereitung geht es nicht, will man keine bösen Überraschungen erleben. MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht in dieser Folge mit Service-Ressortleiter Robert Glück darüber, was vorsorglich zu tun ist – und was bei Unterlassung blüht. Denn Roberts jüngster Gebrauchtkauf, eine Aprilia Tuareg 660, wurde nicht nur im Wüstensand gefahren, sondern auch bei winterlichen Bedingungen. Ohne nennenswerte Pflege. Kein Wunder, dass das Motorrad nach nicht einmal 12.000 Kilometern aussah, als ob es die fünffache Laufleistung hinter sich hat. In Ergänzung zu unserer Folge zum Thema Putzen (Folge 94 bzw. Folge 11 der 125er-Champs) widmen wir uns in diesem Podcast ausschließlich dem Winterbetrieb und seinen möglichen Folgen. Die Adresse für Feedback, Fragen und Themenvorschläge: podcast@motorradonline.de