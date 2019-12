125er-Führerschein für Autofahrer Entscheidung vor Weihnachten

Scheuer hält weiter fest an seinen im Sommer veröffentlichten (und sofort sehr heftig kritisierten) Plan, deutschen Autofahrern das Lenken eines 125er-Leichtkraftrads zu erlauben. Im Vergleich zu den im Sommer bekannt gewordenen Plänen wurden die Bedingungen dafür aufgrund der Kritik nun entsprechend erschwert. So sieht der neue Verordnungsentwurf des Verkehrsministeriums vor, dass

Bewerber die (Auto-)Führerscheinklasse B seit mindestens fünf Jahren besitzen müssen, mindestens 25 Jahre alt sein müssen und neun Fahrschuleinheiten á 90 Minuten absolvieren müssen. Sie brauchen aber keine 125er-Fahrprüfung abzulegen.

Darüber soll der Deutsche Bundesrat jetzt noch vor Weihnachten entscheiden. Der entsprechende Entwurf ist Tagesordnungspunkt 38 der Plenarsitzung am Freitag, 20.12. 2019.

Expertengruppen uneins

Im Hinblick auf diese Entscheidung hat sich der Bundesverkehrsausschuss bereits massiv gegen den Scheuer-Plan ausgesprochen und empfiehlt dem Bundesrat, diesen komplett abzulehnen. In der Begründung heißt es: „Verkehrspolitisch besteht kein Bedürfnis, den Zugang zur Risikogruppe der Leichtkrafträder zu erleichtern.“ Und: „Mit dem Pkw steht den Betreffenden eine sichere Mobilitätsalternative zur Verfügung.“ Wer dennoch Leichtkrafträder fahren wolle, könne ja wie bisher, die Klasse A1 ganz regulär und mit Fahrprüfung erwerben, so der Bundesverkehrsausschuss. Der Bundesinnenausschuss dagegen rät, dem Entwurf praktisch uneingeschränkt zuzustimmen. Die Entscheidung wird also spannend.

In vielen anderen EU-Ländern dürfen Autofahrer Leichtkrafträder bewegen. In Italien sind 125er (bis maximal 15 PS) ganz automatisch und ohne Auflagen in der Klasse B enthalten. Österreicher dürfen nach fünf Jahren im Auto und sechs Fahrstunden ohne Prüfung auf eine 125er umsteigen. In Deutschland dürfen Autofahrer schon bisher auch Leichtkrafträder fahren, wenn sie ihren Autoführerschein vor dem 1. April 1980 erworben haben.