Harley-Davidson hat einen neuen Chef: Wachstumsstratege Artie Starrs wird neuer CEO

Der US-Amerikaner Artie Starrs wechselt von Topgolf International, einem Teil der Topgolf Callaway Brands. Topgolf verbindet Golf mit Gastronomie und Unterhaltung – Besucher spielen Golf-Simulationen, essen und genießen Shows in großen, barähnlichen Anlagen.

Vor Topgolf war Starrs Global CEO von Pizza Hut, einem internationalen Restaurant-Giganten unter Yum! Brands. Pizza Hut betreibt etwa 18.000 Filialen in 110 Ländern.

Jochen Zeitz war seit 2020 CEO und später auch Chairman bei Harley-Davidson. Der deutsche Manager leitete unter anderem die Strategie "The Hardwire", um Harley-Davidson in einem sich wandelnden Markt zu stabilisieren und die Marke zu stärken. Im Frühjahr 2025 überstand Zeitz sogar eine Aktionärsinitiative gegen ihn.

Bereits im April 2025 bestätigte Harley-Davidson die Trennung von Jochen Zeitz. Damals stand bereits fest, dass der ehemalige Sanierer des Sportartikelherstellers Puma noch so lange im Amt bleibt, bis ein Nachfolger für ihn als CEO gefunden ist. Der 62-jährige Zeitz, der in Mannheim geboren wurde, habe Harley-Davidson gegenüber schon 2024 angekündigt, dieses Jahr (2025) in den Ruhestand gehen zu wollen.