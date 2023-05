Hinterrad-Lenkung für Motorräder – dafür investieren die Bayerischen Motoren Werke offenbar ziemlich viel in Forschung und Entwicklung. Nahezu alle erdenklichen technischen Ausführungen des mitgelenkten Hinterrads hat BMW als Patent angemeldet. In erster Linie geht es dabei anscheinend um verbessertes Handling bei langen, schweren Cruiser-Modellen wie jenen der R 18-Baureihe. Außerdem im Gespräch sind indirekte Vorteile für aerodynamische Frontverkleidungen sowie weitere positive Nebeneffekte. Allerdings: Der Aufwand im Hinblick auf Bauteile und Kosten scheint enorm. Was davon wirklich in Serie umgesetzt wird, bleibt also abzuwarten.