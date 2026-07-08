Darf ich beim Tanken auf dem Motorrad sitzen bleiben? Gefahren und Vorschriften

Warum viele Motorradfahrer beim Tanken sitzen bleiben Der Grund liegt auf der Hand: Bei vielen Motorrädern sitzt der Tankdeckel oben. Steht das Bike auf dem Seitenständer, kippt es zur Seite, und weniger Sprit passt hinein. Wer sitzen bleibt, richtet das Motorrad auf und führt die Zapfpistole präziser.

Shell: Absteigen ist Vorschrift Shell schreibt seit August 2010 vor, dass Biker beim Tanken absteigen müssen. Das regelt das Unternehmen per Hausrecht.

Shell begründet die Absteige-Pflicht mit Sicherheitsaspekten. Bereits kleine Mengen verschütteten Benzins können entzündliche Dämpfe erzeugen. Hinzu kommen mögliche Zündquellen: freiliegende Motoren, heiße Auspuffe, elektrische Bauteile oder statische Entladungen.

Gibt es eine gesetzliche Pflicht? Nein, in Deutschland gibt es keine Vorschrift, beim Tanken abzusteigen. Tankstellenbetreiber dürfen jedoch eigene Regeln aufstellen. Diese variieren je nach Betreiber.

Aral: Empfehlung statt Verbot Aral verzichtet auf ein Verbot, empfiehlt aber das Absteigen. Wer neben dem Motorrad steht, minimiert Risiken und kann im Notfall schneller reagieren.

Was im Ernstfall gefährlich werden könnte Das größte Risiko entsteht bei einem Brand. Wer auf dem Motorrad sitzen bleibt, hält sich direkt über dem offenen Tank auf. In Panik könnte das Motorrad kippen und den Fahrer einklemmen. Ein Artikel auf CHIP verweist auf einen Vorfall in Kalifornien 2024, bei dem ein heißer Motor die Entzündung des Sprits begünstigte, siehe Video.

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Zum Video: Die Feuerwehr stellte damals fest, dass der Brand durch verspritztes Benzin auf heißem Motor entstand. Allerdings möchten wir an der Stelle darauf hinweisen, dass Sprit genau so daneben gehen kann, wenn das Motorrad auf dem Ständer steht und seitlich betankt wird. Und auch dann beugen sich Kopf und Oberkörper meist über den Tank. Wahr ist aber auch, dass die Bewegung vom Brand weg schneller möglich ist, wenn man neben dem Motorrad steht. Und das Motorrad nicht umfällt.