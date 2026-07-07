Motorradfahren in Österreich: Regeln, Pflichtausrüstung, Maut & Checkliste

Haftpflicht-Nachweis: Der ADAC weist darauf hin, dass bei Fahrten nach Österreich das deutsche Kennzeichen als ausreichender Nachweis für eine bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung gilt.

4) Maut in Österreich

Die meisten von uns planen ihre Route klassischerweise mit Ausschluss von Mautstraßen. Falls es doch mal über die Autobahn gehen muss: Neben der Jahres-Vignette gibt es auch eine 10-Tages-Vignette fürs Motorrad. Die Vignetten können online gekauft werden.