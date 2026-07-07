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Motorradfahren in Österreich: Regeln, Pflichtausrüstung, Maut & Checkliste

Motorradfahren in Österreich
Regeln, Pflichtausrüstung, Maut & Checkliste

Motorradfahren in Österreich: Tempolimits, Pflichtausrüstung (Verbandszeug), Warnweste-Regeln für Gespann/Trike/Quad sowie Maut/Vignette.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.07.2026
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Panorama, Alpen, Wiese, Gipfelspitzen, Serpentinen, Motorradfahrer, Natur
Foto: Uli Biggemann

Kurzüberblick

  • Tempolimits: innerorts 50 km/h, außerorts 100 km/h, Schnellstraße 100 km/h, Autobahn 130 km/h.
  • Warnweste: Für Motorradfahrer keine generelle Mitführpflicht; Tragepflicht-Regeln betreffen v. a. mehrspurige Fahrzeuge – siehe Details unten.
  • Verbandszeug: für Motorräder in Österreich Mitführpflicht.
  • Maut: Autobahnen/Schnellstraßen sind grundsätzlich mautpflichtig (Vignette); zusätzlich gibt es streckenbezogene Sondermauten auf bestimmten Abschnitten

1) Dokumente & Nachweise

Mitnehmen (Standard für Auslandsfahrt):

  • Führerschein
  • Ausweis/Reisepass
  • Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
  • Versicherungsdaten (Kontakt/Policenummer)

Haftpflicht-Nachweis: Der ADAC weist darauf hin, dass bei Fahrten nach Österreich das deutsche Kennzeichen als ausreichender Nachweis für eine bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung gilt.

2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten (Motorrad)

  • Verbandszeug (Motorrad)
  • Für Motorräder mit Beiwagen sowie Trikes und Quad gilt Warnweste + Warndreieck als Mitführpflicht.

4) Maut in Österreich

Die meisten von uns planen ihre Route klassischerweise mit Ausschluss von Mautstraßen. Falls es doch mal über die Autobahn gehen muss: Neben der Jahres-Vignette gibt es auch eine 10-Tages-Vignette fürs Motorrad. Die Vignetten können online gekauft werden.

Checkliste Österreich

  • Führerschein, Ausweis, Fahrzeugschein
  • Versicherungsdaten griffbereit (Kontakt/Policenummer)
  • Verbandszeug an Bord
  • Wenn Gespann/Trike/Quad: Warnweste + Warndreieck
  • Route auf Vignette/Streckenmaut geprüft?
  • Tempolimits gespeichert/als Notiz im Navi

Quellen: ADAC, ÖAMTC, ifz

Fazit