Motorradfahren in Österreich: Regeln, Pflichtausrüstung, Maut & Checkliste

Kurzüberblick
- Tempolimits: innerorts 50 km/h, außerorts 100 km/h, Schnellstraße 100 km/h, Autobahn 130 km/h.
- Warnweste: Für Motorradfahrer keine generelle Mitführpflicht; Tragepflicht-Regeln betreffen v. a. mehrspurige Fahrzeuge – siehe Details unten.
- Verbandszeug: für Motorräder in Österreich Mitführpflicht.
- Maut: Autobahnen/Schnellstraßen sind grundsätzlich mautpflichtig (Vignette); zusätzlich gibt es streckenbezogene Sondermauten auf bestimmten Abschnitten
1) Dokumente & Nachweise
Mitnehmen (Standard für Auslandsfahrt):
- Führerschein
- Ausweis/Reisepass
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- Versicherungsdaten (Kontakt/Policenummer)
Haftpflicht-Nachweis: Der ADAC weist darauf hin, dass bei Fahrten nach Österreich das deutsche Kennzeichen als ausreichender Nachweis für eine bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung gilt.
2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten (Motorrad)
- Verbandszeug (Motorrad)
- Für Motorräder mit Beiwagen sowie Trikes und Quad gilt Warnweste + Warndreieck als Mitführpflicht.
4) Maut in Österreich
Die meisten von uns planen ihre Route klassischerweise mit Ausschluss von Mautstraßen. Falls es doch mal über die Autobahn gehen muss: Neben der Jahres-Vignette gibt es auch eine 10-Tages-Vignette fürs Motorrad. Die Vignetten können online gekauft werden.
Checkliste Österreich
- Führerschein, Ausweis, Fahrzeugschein
- Versicherungsdaten griffbereit (Kontakt/Policenummer)
- Verbandszeug an Bord
- Wenn Gespann/Trike/Quad: Warnweste + Warndreieck
- Route auf Vignette/Streckenmaut geprüft?
- Tempolimits gespeichert/als Notiz im Navi
Quellen: ADAC, ÖAMTC, ifz