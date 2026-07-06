Warnwestenpflicht für Motorradfahrer in Spanien: Mitführ-Pflicht ab Oktober 2026

Spanien ändert seine Straßenverkehrsordnung. Wie wir bereits in einem anderen Artikel berichteten, folgt daraus einerseits eine Legalisierung der Staudurchfahrt für Motorräder und andererseits eine Tragepflicht von ausschließlich offiziell homologierten Helmen, CE-Handschuhen sowie geschlossenen Schuhen.

Darüber hinaus kommt nun noch eine Änderung bezüglich Warnwesten hinzu. Kern der Änderung: Nicht das Tragen während der Fahrt wird vorgeschrieben, sondern das Mitführen – und das explizit auch für Motorrad- und Scooterfahrer. Damit wird eine Regel, die in der Praxis lange vor allem mit Pkw in Verbindung gebracht wurde, explizit auf Fahrer von motorisierten Zweirädern ausgeweitet.

Was war bisher schon Pflicht – und wo lag die Grauzone? Schon seit Jahren gilt in Spanien: Wer sein Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften verlässt und sich auf Fahrbahn oder Standstreifen aufhält (typisch bei Panne oder Unfall), muss eine hoch sichtbare Warnweste tragen. Die Tragepflicht ist also nicht neu.

Die offene Flanke betraf jedoch oft die Frage: Muss ein Motorradfahrer die Weste überhaupt dabeihaben? Während bei Autos die Warnweste faktisch als "Handschuhfach-Standard" galt, war das Mitführen bei Motorrädern in der Praxis weniger eindeutig geregelt bzw. wurde nicht konsequent auf motorisierte Zweiräder angewendet.

"en moto o scooter… es obligatorio"

Der spanische Text bringt es auf den Punkt: "Ya es oficial: en moto o scooter por carretera es obligatorio el chaleco reflectante". Gemeint ist damit nicht, dass man die Weste ständig tragen muss, sondern:

Sobald man auf Landstraße, Schnellstraße oder Autobahn unterwegs ist, muss die Warnweste dabei sein. Sie kann unter dem Sitz, im Gepäck oder in der Jackentasche mitgeführt werden. Anziehen muss man sie erst dann, wenn man bei einer Panne/Notlage anhält und absteigt, und dabei Fahrbahn oder Standstreifen außerorts betritt.

Damit wird aus der bisherigen "Tragepflicht im Ereignisfall" eine klare Kombination aus:

Mitführpflicht (als Teil der obligatorischen Fahrzeugausrüstung) Tragepflicht, sobald man absteigt und sich außerorts im Gefahrenbereich befindet. Der entscheidende Passus: Artikel 118, Absatz 4 des Real Decreto 518/2026, mit dem Spanien den Reglamento General de Circulación (die Straßenverkehrsordnung) anpasst.

Ab wann gilt die Warnwesten-Mitführpflicht? Der Real Decreto 518/2026 wurde im spanischen Staatsanzeiger (BOE) Ende Juni 2026 veröffentlicht; wirksam wird die Regel ab dem 1. Oktober 2026. Ab diesem Datum sollten Spanien-Reisende die Warnweste auf dem Motorrad fest einplanen. Zur Höhe der Strafen kursieren recht konkrete Angaben, allerdings nicht von offiziellen Stellen:

Panne/Unfall außerorts und ohne angelegte Warnweste auf Fahrbahn/Standstreifen bedeuten in Spanien: bis 200 Euro Geldbuße

Warnweste als Pflichtausrüstung nicht mitgeführt (ab Oktober 2026): bis 200 Euro Geldbuße

Was gilt in Deutschland bezüglich Warnwesten für Motorradfahrer?

Anders als in Spanien gibt es in Deutschland für Motorradfahrer derzeit weder eine gesetzliche Mitführpflicht für eine Warnweste noch eine ausdrückliche Tragepflicht bei Panne oder Unfall. Verpflichtend ist die Warnweste in Deutschland als Pflichtausrüstung für mehrspurige Kraftfahrzeuge.