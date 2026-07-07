Motorrad mit 8.300 Kubik, 500 PS, 714 Nm: Millyard V10 steht zum Verkauf

120.000 Euro für ein Motorrad sind viel. Doch für ein einzigartiges Bike mit V10, 8.300 Kubik, 500 und über 700 Nm) Ein Schnäppchen! Exakt diese Argumentation ist die einzig sinnige für jemanden, der am 22. Juli bei der Auktion des National Motorcycle Museum für die Millyarc Viper V10 mitsteigern möchte.

Ach, und mehrere nationale Rekorde hat das Bike auch inne. Unter anderem: 307 km/h – mit Passagier.

So kam der V10 ins Bike Die Story hinter der Millyard Viper V10 ist einfach: 2004 sah Steven Millyard auf dem Festival of Speed in Goodwood die Dodge Tomahawk mit Viper-Motor und Zwillingsbereifung. Preis: um 500.000 Dollar. Seinem Vater Allen sagte er: Das kannst du besser – und günstiger. Und es wird wie ein Motorrad fahren.

Ein gebrauchter Motor der Dodge Viper mit 10 Zylindern und 8.300 Kubik kam ins Haus und anschließend in ein selbst gebautes Stahlchassis. Am Ende stehen 630 Kilo auf 2 Rädern, deren Achsen 2 Meter auseinander liegen. Knapp 2,70 Meter ist das gesamte Bike lang und der Fahrer legt sich auf den 15-Liter-Tank über den V10 mit 500 PS.

Wie alte Boss Hoss-Bikes hat der Antrieb nur einen Gang, der über die Kupplung eingelegt wird und der sie 713 Nm über Drehmomentwandler empfängt. Das Fahrwerk besteht auf 75er-Standrohren vorn, R1-Federbeinen und zahlreichen Anbauteilen, meist japanischer Bikes der 90er- und 2000er-Jahre.

Über 300 km/h Geschwindigkeit sind mit der Millyard V10 drin.

Ab 120.000 Euro zu haben Am 21. und 22. Juli stehen im National Motorcycle Museum zahlreiche Motorräder und Roller zur Auktion. Darunter die Millyard Viper V10. Auktionator 'H and H' erwartet 100.000 bis 150.000 Pfund für das Rekordbike, das bereits 9.000 Meilen auf Achse durch das ganze Lande zurücklegte, unter anderem eine Runde auf der TT.

Als Losnummer 400 ist es am 21. oder 22. Juli für die Millyard V10 so weit. Noch ist Zeit zum Registrieren und Geld zählen. Das Bike ist zwar für britische Straßen zugelassen, ob das im Falle für eine Zulassung in Deutschland reicht, ist fraglich.