Indonesiens neue E-Naked-Bike-Ansage: Charged Ndara mit 11 kW

Charged Ndara: Elektro‑Naked‑Bike mit 11 kW und Type‑2‑Laden – was steckt dahinter? Mit der Charged Ndara bringt der indonesische Hersteller Charged ein neues Elektro-Motorrad an den Start. Vorgestellt wurde das Naked Bike Ende Juni 2026 – mit spannenden Eckdaten, einem Auto-ähnlichen Ladeanschluss und einer Ausstattung, die in dieser Fahrzeugklasse nicht selbstverständlich ist.

11 kW und 125 km/h Charged nennt für die Ndara eine Spitzenleistung von 11 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h. Damit liegt das Motorrad – rein von der Performance-Idee – näher an dem, was man in Europa als 125er-Alltagsmotorrad kennt, als an einem reinen Kurzstreckenfahrzeug.

Wichtig: Ob und wie sich die Ndara in Europa tatsächlich zulassen ließe (Stichwort Homologation, Leistungs-/Dauerleistungsangaben, Geräusch- und Sicherheitsvorschriften), ist aktuell offen – Charged kommuniziert den Marktstart zunächst ausschließlich für Indonesien.

Type‑2‑Stecker: Ein Detail mit Signalwirkung Technisch interessant ist der Type‑2‑Ladeanschluss. Während viele E‑Zweiräder mit proprietären Lösungen oder einfachen Haushaltssteckern arbeiten, setzt Charged damit auf einen Standard, der aus der E‑Auto-Welt bekannt ist. Das kann – je nach Infrastruktur – im Alltag ein echter Vorteil sein.

Charged Technisch interessant ist der Type‑2‑Ladeanschluss. Laut Herstellerangaben wird von 5 auf 80 Prozent in rund 40 Minuten geladen.



Laden von 5 auf 80 Prozent in rund 40 Minuten Laut Herstellerangaben wird von 5 auf 80 Prozent in rund 40 Minuten geladen. Die Energie liefert ein 4‑kWh‑Akkupack (pro Pack), der 12 kg wiegen soll. Die Ndara wird wahlweise mit einem oder zwei Akkus angeboten; mit zwei Akkus nennt Charged eine Reichweite von bis zu 100 km.

Assistenz & Features: ABS, Traktionskontrolle, Bergab-/Bergan-Hilfe Charged gibt auch bei der Elektronik Gas: Genannt werden ABS, Traktionskontrolle, Hill Hold (Berganfahrhilfe) sowie Hill Descent Assist (Bergab-Hilfe). Dazu kommt ein per Knopfdruck aktivierbarer "Overtaking Boost", der beim Überholen zusätzlichen Nachdruck liefern soll. Ein "SmartSync"-Cockpit soll die Konnektivität sicherstellen.

1.200 Kilometer in fünf Tagen

Noch vor der offiziellen Vorstellung wurde die Ndara nach Hersteller-/Medienangaben auf einer Tour durch Indonesien eingesetzt: 1.200 Kilometer in fünf Tagen, von Cilegon nach Bali. Solche PR-Fahrten ersetzen keinen Dauertest, zeigen aber, dass Charged das Modell nicht nur als Messe-Exponat verstanden wissen möchte.

Preis in Indonesien – und was das in Euro ungefähr bedeutetFür Indonesien werden "OTR Jakarta" (On-the-road, also inklusive lokaler Nebenkosten/Abgaben) folgende Preise genannt:

69.000.000 IDR (1 Akku) ≈ 3.380 EUR

79.000.000 IDR (2 Akkus) ≈ 3.870 EUR

Grobe Euro-Umrechnung (Stand: 6. Juli 2026)

Da es sich um eine näherungsweise Umrechnung ohne Importkosten, EU-Steuern, Transport, Händler- und Homologationsaufwand handelt, ist der Betrag nicht als möglicher deutscher Verkaufspreis zu verstehen. Einordnung: Kommt die Ndara nach Europa?

Kurzfristig ist die Ndara vor allem eine Nachricht aus einem Markt, der gerade stark in Richtung Elektromobilität wächst. Spannend wird, ob Charged den nächsten Schritt geht: Laut Bericht soll das Modell in Singapur unter dem Namen Charged Arena H2 angeboten werden.

Technische Daten Charged Ndara (Herstellerangaben) Leistung (Peak): 11 kW

Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

Gewicht: 110 Kilogramm

Akku (pro Pack): 4 kWh, 12 kg

Akkukonfiguration: 1 oder 2 Akkus

Reichweite: bis 100 km (mit 2 Akkus)

Laden: Type‑2‑Anschluss, 5–80 % in ca. 40 Min

Assistenz/Sicherheit: ABS, Traktionskontrolle, Hill Hold, Hill Descent Assist, "Overtaking Boost"

Preis (OTR Jakarta): 69 Mio. IDR (1 Akku) / 79 Mio. IDR (2 Akkus)