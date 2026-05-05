Fernpass wegen Demo gesperrt: Stau-Garantie am 27. Juni 2026

Wer am Samstag, 27. Juni 2026, mit dem Motorrad Richtung Tirol oder Italien fährt, sollte den Fernpass (B179) meiden. Von 10:00 bis 12:00 Uhr wird die Straße wegen einer Demonstration komplett gesperrt. Der Termin fällt mitten in den Ferienstart von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland – eine Reisewelle ist daher vorprogrammiert.

Hintergrund: Protest gegen das "Fernpass-Paket" Die Sperrung geht auf eine Demonstration von Bürgerinitiativen aus den Bezirken Reutte und Imst zurück. Sie protestieren gegen das "Fernpass-Paket" des Landes Tirol, das unter anderem Tunnelprojekte umfasst. Weitere Aktionen sind für den Sommer 2026, auch im August, angekündigt.

Betroffene Abschnitte: Reutte und Nassereith Die Sperrung betrifft die kritischen Bereiche bei Reutte und Nassereith. Obwohl die Blockade nur zwei Stunden dauert, erwarten die Behörden längere Staus. Erfahrungsgemäß staut es sich schon vor der Sperrung, und die Lage entspannt sich nach der Freigabe erst mit Verzögerung.

Ausweichrouten: Alternativen mit Einschränkungen Für alle, die auf eine Autobahn ausweichen möchten, bieten sich für die großräumige Umfahrung zwei Autobahnkorridore an:

Westlich über Lindau und Bregenz (A96/A14)

Östlich über München und Kufstein (A8/A93/A12) Beide Strecken sind an Reisetagen ebenfalls staugefährdet und in Österreich vignettenpflichtig.

Für Motorradfahrer grundsätzlich interessanter ist die nahe Ausweichroute Mittenwald – Seefeld – Zirler Berg (B177). Sie gilt als anspruchsvoll, hat teils starkes Gefälle und ist für Caravan-Gespanne in Richtung Süden (bergab) gesperrt. Klingt erstmal gut. Doch wenn Pkw, Campinbusse und Wohnmobile auf diese Strecke ausweichen, könnte auch das nervenaufreibend werden.

Deshalb hier mehrere Alternativ-Vorschläge für Motorradfahrer: Westliche Alternativen (Vorarlberg/Schweiz): Hochtannbergpass (B200) – Flexenpass – Arlberg-Region

Faschinajoch (L193): Bludenz Faschinajoch Damüls Bregenzerwald

Bludenz Faschinajoch Damüls Bregenzerwald Schweiz-Option: Klausen/Pragel/Susten (je nach Ziel) Zentrale Alternativen (Karwendel/Wetterstein) Mittenwald – Seefeld – Zirler Berg (B177)

Walchensee – Jachenau – Sylvenstein – Achensee (sehr beliebt) Östliche Alternativen (Chiemgau/Pinzgau) Deutsches Eck "untenrum": Kössen – Lofer – Saalfelden – Zell am See

Thurnpass (B161) + Pass Thurn-Region

Gerlos Pass (B165) (kombinierbar Richtung Zillertal/Pinzgau)

Hahntennjoch (zwischen Imst und Elmen)

Namlos-Tal (Bschlabs–Namlos) als Alternative/Ergänzung

Kühtai (Sellraintal) Achtung: Viele der Strecken sind grundsätzlich beliebt und alles andere als verkehrsarm.