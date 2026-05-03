Zweitakt-Vespa mit über 100 PS: Stärkste Vespa mit 407 Kubik von Egig aus Südtirol

Eigentlich ist Erich Oberpertinger gelernter Koch, er stammt aus einer Südtiroler Gastronomen-Familie. Doch mit Mitte zwanzig machte er sein Hobby – Vespa-Tuning – zum Beruf. Im Jahr 2017 gründete er in Klausen bei Bozen seine Firma Egig Performance. Egig ist Erichs Spitzname seit frühester Kindheit.

Egig Performance in Südtirol Entwicklung und Fertigung der Spezialteile fürs Vespa-Tuning laufen bei Egig Performance mit Unterstützung aus einem gewachsenen Netzwerk. CAD-Konstruktionen, Gießen und Fräsen übernehmen befreundete Profi-Techniker aus Südtirol beziehungsweise Norditalien. Kreative und treibende Kraft ist Erich "Egig" Oberpertinger.

Zweitakt-Tuning für Vespa Das Produktsortiment von Egig Performance umfasst Tuning-Teile, Kits und komplette Motoren für Zweitakt-Vespas, insbesondere für die Smallframe-Modelle bis Baujahr 1990. Mit der bisherigen Top-Serie 220 von Egig sind, bei entsprechendem Hubraum in Kubik, um 40 PS drin. "Zuverlässig und dauerhaltbar", wie Erich betont. Inzwischen liefert Egig Performance pro Jahr circa 130 Motoren an Kunden aus, teils weit über Südtirol und Italien hinaus.

Extreme Zweitakter auf Smallframe-Basis Neben der Produktentwicklung laufen bei Egig Performance extreme Experimente, um die Grenzen des Vespa-Tunings immer weiter nach oben zu verschieben. Lange schienen dabei 70 PS das Limit zu sein fürs Material und die beengten Platzverhältnisse, Stichwort: Smallframe.

Projekt 407 von Egig Performance Doch Erich Oberpertinger ließ nicht locker. Über 4 Jahre zogen sich die aufwendigen Entwicklungen rund um das Egig-Performance-Projekt 407, die Arbeitsstunden summierten sich auf mehrere Tausend. Anfang des Jahres 2026 war es dann so weit: Bei einem Prüfstand-Event in Österreich fiel die Messung dreistellig aus, vor johlendem Publikum (siehe Video ganz oben).

Zweitakter mit über 100 PS Inzwischen hat Erich Oberpertinger die spektakuläre Zweitakt-Show mehrmals bei Treffen und Messen wiederholt, die Displays verschiedener Rollenprüfstände zeigten zwischen 103 und 104 PS (76 kW) bei circa 11.000/min. Und dazu, ebenso beeindruckend: bis zu 75 Nm Drehmoment um 10.000/min.

Einzylinder-Motor mit 407 Kubik und Gebläsekühlung Diese Motoren-Details verrät Erich Oberpertinger zum Egig-Performance-Projekt 407: ein gebläsegekühlter Zylinder, Bohrung 90 Millimeter, Hub 64 Millimeter, Kurbelwelle mit hohem Wolfram-Anteil, geschmiedetes Pleuel. Zwar ist das eigens konstruierte und gegossene Motorgehäuse geringfügig breiter als beim originalen Antrieb mit 50 Kubik und 1,5 PS, doch die Innereien und Achsabstände sind gleich klein dimensioniert.

4-Gang-Handschaltung mit 6-Scheiben-Kupplung Damit der Egig-Motor Typ 407 bei den spektakulären Prüfstand-Shows nicht vor lauter Kraft platzt, ist die Kupplung der klassischen 4-Gang-Handschaltung von 3 auf 6 Scheiben verstärkt. Und die aus Aluminium gefräste Stützstrebe auf der gegenüberliegenden Seite des Hinterrads soll das Verwinden der Stahlblech-Karosserie ausgleichen. "Beim Beschleunigen und Durchschalten wären da sonst einige Zentimeter Bewegung drin", erklärt Erich.

Vespa mit circa 200 km/h Höchstgeschwindigkeit Als Höchstgeschwindigkeit der Egig-Vespa 407 nennt Erich "circa 200 km/h", und die seien sogar erreichbar bei einem Sprintrennen auf der Achtelmeile (circa 400 Meter). Doch da die blaue Smallframe-Vespa aus den 1970er-Jahren entsprechende Upgrades an Fahrwerk und Bremsen vermissen lässt, seien das bislang "eher theoretische Werte".

Zwei Flachschieber-Vergaser aus der Zweitakt-Ära des MotoGP Bisher bekommt der Egig-Motor Typ 407 nur bei den Prüfstandläufen Vollgas, durch zwei Vergaser aus der Zweitakt-Ära des MotoGP. Einer der beiden 42er-Flachschieber füllt das Kurbelgehäuse des Zweitakters frontal, der andere von hinten.

Anderthalb Meter langer Auspuff Und, last but not least, zumal bei einem Zweitakter: Der zigfach umgeschweißte Auspuff ragt hinten circa anderthalb Meter aus der Egig-Vespa 407 heraus. Eine kompakt-verschlungene Ausführung würde einige PS an Spitzenleistung kosten, und dann wären es unter 100.

Egig-Motor Typ 407 als Kleinstserie für circa 10.000 Euro Mit potenziell über 100 PS ist der 407-Motor von Egig Performance ein seltener Fall für die wenigen Zweitakt-Extremisten in der Fangemeinde beziehungsweise Kundschaft. Es gibt bereits eine Kleinstserie, 5 Komplett-Motoren Typ 407 für jeweils circa 10.000 Euro.