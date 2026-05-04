6 Retro-Bikes im Preis-Leistungs-Test: Viel Retro fürs Geld

Die Testsaison 2025 liegt zwar schon etwas zurück, die Ergebnisse von MOTORRAD zählen weiterhin. Gerade das sensible Feld der Preis-Leistung ordnet die Bikes in einem anderen Kontext ein: Nicht das nach Punkten beste oder das günstigste Modell liegt hier vorn, sondern der Mittelweg aus Performance und Preis.

6 Bikes im Test 6 Retro-Bikes oder Modern Classics durchliefen die harte Wertung der 1.000 Punkte bei MOTORRAD. 2 Modelle stechen heraus: Ein Modell mit vielen Punkten zum niedrigen Preis und ein Modell mit vielen Punkten zum hohen Preis.

Preis-Leistung von gut bis ausreichend Die beste Note für die Preis-Leistung von MOTORRAD ist die 1,0 und wird aus den erreichten Punkten und dem Fahrzeugpreis des Testmotorrads errechnet.