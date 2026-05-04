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Modern Classic

6 Retro-Bikes im Preis-Leistungs-Test: Viel Retro fürs Geld

6 Retro-Bikes aus den MOTORRAD-Tests
Diese Bikes bieten viel Retro-Leistung fürs Geld

6 Retro-Bikes oder Modern Classics stellten sich der 1.000-Punkte-Wertung von MOTORRAD. Hier die Rangliste der Preis-Leistung-Note.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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BMW R 12 nineT, Kawasaki Z 900 RS, Triumph Speed Twin 1200 Vergleichstest
Foto: Jörg Künstle

Die Testsaison 2025 liegt zwar schon etwas zurück, die Ergebnisse von MOTORRAD zählen weiterhin. Gerade das sensible Feld der Preis-Leistung ordnet die Bikes in einem anderen Kontext ein: Nicht das nach Punkten beste oder das günstigste Modell liegt hier vorn, sondern der Mittelweg aus Performance und Preis.

6 Bikes im Test

6 Retro-Bikes oder Modern Classics durchliefen die harte Wertung der 1.000 Punkte bei MOTORRAD. 2 Modelle stechen heraus: Ein Modell mit vielen Punkten zum niedrigen Preis und ein Modell mit vielen Punkten zum hohen Preis.

Preis-Leistung von gut bis ausreichend

Die beste Note für die Preis-Leistung von MOTORRAD ist die 1,0 und wird aus den erreichten Punkten und dem Fahrzeugpreis des Testmotorrads errechnet.

Wobei der Preis inklusive ...

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