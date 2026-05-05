CFMoto 500 SR: Reihenvierzylinder-Sportler offiziell in China vorgestellt

CFMoto hat die 500 SR offiziell in China vorgestellt. Der neue Supersportler bringt einen 500er-Reihenvierzylinder mit 78,9 PS, 49 Nm Drehmoment, der nur 187 Kilogramm beschleunigen muss. Dazu kommen ein einstellbares Fahrwerk, Nissin-Bremsen und Continental-ABS. Doch wann kommt die Maschine nach Europa?

Markteinführung CFMoto 500 SR Bereits beim CFMoto Day 2023 hatte der Hersteller die CFMoto 500 SR zusammen mit der 675 SR (Dreizylinder-Plattform) als Teil seiner Sport-Offensive angekündigt. Während die 675er längst in Tests und Medien präsent ist, folgt nun die 500 SR: Sie wurde offiziell vorgestellt und ist in China bereits erhältlich.

Eigenständiges Konzept

Trotz der bekannten SR-Namenslogik ist die CFMoto 500 SR keine größere Version der 450 SR. Sie ist ein eigenständiges Motorrad, hauptsächlich dank des komplett anderen Motorenkonzepts.

Der neue Reihenvierzylinder Im Zentrum der 500 SR steht ein intern entwickelter, flüssigkeitsgekühlter Reihenvierzylinder mit Bosch-Einspritzung, den CFMoto 2024 patentieren ließ. Mittlerweile hat der Hersteller ihn nach eigenen Angaben überarbeitet, um Vibrationen zu reduzieren und einen ruhigeren Lauf zu gewährleisten.

Leistungsdaten CFMoto 500 SR 78,9 PS (58 kW) bei 12.500/min

49 Nm bei 10.000/min Damit zielt CFMoto auf die Nische der kompakten, hochdrehenden Vierzylinder-Sportler – ein Segment, das in Europa zwar dünn besetzt, aber wieder im Kommen ist.

Hochwertige Komponenten bei Fahrwerk und Bremsen

Das Chassis der CFMoto 500 SR ist sportlich ausgelegt:

Gitterrohrrahmen aus 20CrMo-Stahl

Aluminium-Doppelschwinge

17-Zoll-Alufelgen mit CST-Bereifung

USD-Gabel (41 mm), voll einstellbar

Zentralfederbein, einstellbar

Lenkungsdämpfer

Nissin-Radial-Bremssättel

Continental-ABS Die Ausstattung zeigt, dass CFMoto über die übliche "Preis-Optimierung" hinausgeht.

Gewicht, Maße und Ergonomie

Mit 187 Kilogramm fahrfertig bleibt die CFMoto 500 SR im Rahmen der Mittelklasse – nicht ultraleicht, aber auch nicht zu schwer. Die Sitzhöhe misst 805 Millimeter, der Radstand 1.395 Millimeter.

Ausstattung und Elektronik

Zur Serienausstattung gehören:

Voll-LED-Beleuchtung

6,2-Zoll-TFT-Display

Traktionskontrolle

Selbstabschaltende Blinker Das große TFT-Display und die Assistenzsysteme unterstreichen CFMotos Strategie, sich über die Ausstattung erfolgreich im Markt zu positionieren – natürlich zu einem günstigen Preis.

Preis für die CFMoto 500 SR In China kostet die 500 SR umgerechnet etwa 3.600 bis 3.650 Euro. Ob und wann sie nach Europa kommt, ist bislang unklar. Konkrete Termine oder Preise für Deutschland gibt es nicht.

Abgrenzung zum Retro-Sportler 500 SR Voom

Neben der 500 SR existiert in China die Neo-Retro-Variante 500 SR Voom, die CFMoto 2024 vorgestellt hatte – ebenfalls mit dem 79-PS-Reihenvierer. Die CFMoto 500 SR hingegen ist ein moderner Supersportler mit klarem Fokus auf Leistung und Dynamik.