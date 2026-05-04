1000er-Naked Bikes im Test: Honda CB 1000 Hornet SP, Kawasaki Z 1100 SE, Suzuki GSX-S 1000

Nicht immer, wenn das Ergebnis vorher feststeht, ist Schiebung im Spiel. Doch wenn alle auf Vierzylinder als Motoren vertrauen, braucht es keine prophetischen Fähigkeiten, um diesen Antrieb als Sieger vorauszusehen. Trotzdem: Wenn drei das Gleiche tun, ist es noch längst nicht dasselbe. Wie sich gleich zeigen wird.