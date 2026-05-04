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1000er-Naked Bikes im Test: Honda CB 1000 Hornet SP, Kawasaki Z 1100 SE, Suzuki GSX-S 1000

Honda CB 1000 Hornet SP, Kawasaki Z 1100 SE, Suzuki GSX-S 1000
1.000er-Vierzylinder-Naked-Bikes im Vergleichstest

Drei 1000er-Naked Bikes im Vergleichstest: Hornet SP als Preis-Tipp, GSX-S 1000 mit K5-Vierer, Z 1100 SE mit starkem Durchzug – wer siegt im Test?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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Vergleichstest Honda CB 1000 Hornet SP, Kawasaki Z 1100 SE, Suzuki GSX-S 1000
Foto: Arturo Rivas Gonzalez

Nicht immer, wenn das Ergebnis vorher feststeht, ist Schiebung im Spiel. Doch wenn alle auf Vierzylinder als Motoren vertrauen, braucht es keine prophetischen Fähigkeiten, um diesen Antrieb als Sieger vorauszusehen. Trotzdem: Wenn drei das Gleiche tun, ist es noch längst nicht dasselbe. Wie sich gleich zeigen wird.

Honda und Suzuki mit Ex-Superbike-Antrieben

Während nämlich Honda und Suzuki auf im Sinne der Landstraßentauglichkeit überarbeitete, sprich leistungsreduzierte und drehmomenterstarkte Ex-Superbike-Antriebe zur Mobilmachung ihrer Kilo-Nakeds setzen, wurde der Vierer-Motor der Kawasaki Z 1100 SE, frei von irgendwelchen Reglement-Anforderungen, direkt für die Befindlichkeiten diesseits der Rennstrecke entwickelt.

Weswegen auch schon bei ...